Bâcul, o groapă de gunoi. Munți de deșeuri poluează râul

Bâcul, care izvorăşte în satul Temeleuți și se varsă în Nistru, trece prin trei oraşe: Chișinău, Călărași și Strășeni. E greu de crezut, dar apa murdară a râului ajunge într-un final pe... masa noastră."El alimenteaza tot fel de iazuri unde se creste peste. Cu apa de la acest rau se irigă plantele agricole mai jos de Chisinau, in raionul Anenii Noi, se creste si porumb, si varza angro ardei dulce, vanata care se aduc la noi la piata.", a spus expertul Centrului naţional de mediu, Iuliana Cantaragiu."In consecință de fapt se distrug ecosisteme, daca ne ducem la Gura Bacului spre exemplu vedem ca Nistru chiar isi schimba culoarea din cauza poluarii raului. Oameni asociaza raul Bac ca o balta puturoasa.", a menționat expertul Centrului naţional de mediu, Iuliana Cantaragiu."Câte încălcări sunt în parcurile astea, se aruncă gunoaie, dar nimeni nu reacționează în vreun fel.""Camioanele au adus munți de deșeuri și le-au aruncat aici. Am făcut plângere la primărie, o parte din gunoaie au fost luate, dar cea mai mare parte au rămas și poluează nu doar acest loc, dar și parcul din apropiere și calea ferată."Am sunat la Inspectoratul de protecție a mediului pentru a vedea care e situaţia."- Noi am initiat scrisoari catre administratia publica locala de Municipiului Chisinau, chiar catre dimnul primar general ca pana la data de 1 mai se salubrizaza toate resursele acvatice din municipiu.- Si raspuns ati primit?- Pai noi am dat termin pana la 1 mai. Ei, ei adica salubrizeaza.", a spus șeful Agenției Ecologice Chișinău, Lilian Munteanu.Cei de la pretura Buiucani cunosc problema și spun că se ocupă."Ultima campanie de salubrizare a fost in luna noiembrie anul trecut. Iar pentru luna aprilie curent din nou am propus ca sa organizam cel putin o actiune ampla de salubrizare sa curatim toata zona. Pana la Paste sigur vom face.", a spus pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc.