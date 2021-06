Bacalaureatul, floare la ureche. 16 absolvenţi au obţinut 10 pe linie la toate probele

Pentru ei, Bacalaureatul este floare la ureche. 16 absolvenţi au reuşit să obţină 10 pe linie la toate probele examenului maturităţii. Deşi s-a studiat în condiţii de pandemie, numărul celor care au luat nota maximă în acest an este mai mare decât în 2019. Secretul este simplu, o spun eminenţii: multă muncă şi multă carte.Elevii de la liceul "Petre Ştefănucă" din Ialoveni au reuşit o performanţă incredibilă. Ei au obţinut la Bacalaureat 26 note de 10 şi 15 note de 9 adunate de două clase, una cu profil real şi alta umanist. Daria Cerneavschi a luat 10 pe linie la examene."Am fost foarte fericită, desigur. La început am strigat, nu-mi venea să cred. Apoi, am împărtăşit aceasta cu mama şi ea a fost şi mai fericită decât mine."Daria îşi doreşte să studieze în România."Mă voi orienta spre economie şi informatică."Şi alţi foşti colegi de-ai ei pornesc în lumea mare cu un bagaj imens de cunoştinţe. Mulţi nici nu se gândesc să depună actele la universităţile din ţară, pentru că au fost deja apreciaţi este hotare."- Am fost deja acceptat în Danemarca şi mă bucur foarte mult. - Ce vei studia acolo? - Inginerie mecanică. Ingineria este viitorul tuturor ţărilor.""Plănuiesc să plec peste hotare să-mi continui studiile şi sper că o să ajung şi acolo să am rezultate remarcabile."Ana Mîrzenco este diriginta clasei cu cele mai mari performanţe. Elevii de nota 10 împart laurii cu ea şi cu ceilalţi profesori."Nu poţi să apari în faţa unor astfel de copii aşa, pur şi simplu. Trebuie să fii foarte pregătit ca să faci faţă tuturor provocărilor.""Noi ne-am pregătit insistent, am avut la îndemână testele din anii trecuţi, am luat probele anilor trecuţi, am rezolvat, ne-am antrenat. ""Rezultatele ne bucură foarte mult, dar tot mai des trebuie să spunem părinţilor că nu avem posibilitatea de a înmatricula elevi în instituţia noastră. Numărul elevilor în instituţia noastră a crescut foarte mult. "Depunerea actelor pentru admitere începe din 19 iulie.