BAC - 2019. Ce măsuri întreprind autorităţile pentru a evita copiatul şi de când ar putea fi introdusă proba orală. Interviu cu directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare Anatol Topală

Au mai rămas zile numărate până la examenul de Bacalaureat. În ajunul sesiunii, PUBLIKA.MD a realizat un interviu cu directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Anatol Topală.

- Domnule Topală, după ce au avut loc pretestările, pe internet a apărut un val de nemulțumiri. Candidații au fost indignați de condiția subiectului 1 la obiectul limba și literatura română și preferau să fie o poezie scrisă de Eminescu sau Vieru în loc de Nicolae Prelipceanu. Cât de justificate sunt aceste critici și dacă agenția a luat în calcul observațiile făcute de candidați la elaborarea testelor pentru examen?

- Eforturile noastre sunt de a oferi candidaților nu doar teste alcătuite corect, dar și prietenoase elevilor. Toate observațiile de la etapa de pretestare, precum și cele obținute în testarea pe eșantion reprezentativ au fost analizate și luate în calcul. Recent, la inițiativa doamnei ministru Monica Babuc, autorii testelor pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea 2019, au fost convocați în cadrul unei ședințe de lucru, acestora solicitându-se să elaboreze testele conform tuturor recomandărilor curriculumului și să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului programei de examen.

- Ministerul Educației a anunțat că în acest an ar putea să adauge sesiunea a 3 pentru BAC şi această sesiune urmează să fie achitată. Va fi implementată această prevedere în sesiunea 2019?

- A 3-a sesiune a examenului național de bacalaureat constituie rezultatul inițiativei legislative a unui grup de deputați. Potrivit noilor amendamente, pentru participarea la a 3-a sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă de examen, în mărimea stabilită de către Guvern. Noi am pregătit un proiect de hotărâre care propune suma de 500 de lei pentru o probă de examen. La moment, proiectul menționat este la etapa de avizare. Dezideratul nostru este de a reduce maxim posibil numărul de candidați care nu susțin în sesiunea de bază examenul național de bacalaureat. Și este îmbucurător faptul că ultimele sesiuni confirmă tendința constantă de creștere a ratei de promovare.

- Din datele agenției am observat că în ultimii trei ani, rata de promovare a Bacului a crescut considerabil. Există o explicație a acestei tendințe?

- Explicația creșterii ratei de promovare a Bac-ului este simplă – elevii, ghidați de profesorii lor, muncesc mai mult și sunt mai bine pregătiți. În ultimii ani avem un număr foarte nesemnificativ de încercări de a frauda examenul de bacalaureat, în sesiunea din anul 2018 procentul tentativei de fraudă a constituit circa 0,03%. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare au asigurat elementele principale care contribuie esențial la obținerea unei evaluări calitative și obiective a rezultatelor şcolare în cadrul examenului național de bacalaureat: selectarea după criterii riguroase a specialiștilor care elaborează și verifică testele de examen; monitorizarea video a sălilor unde se desfășoară examenul și a spațiilor unde se verifică testele; oferirea accesului pentru candidați de a vizualiza prin internet testele lor verificate, etc.

- Dacă tot vorbim despre corupţia la examenele de bacalaureat, în acest an Agenția a fost sesizată despre faptul că în unele instituții și centre de BAC se colectează bani?

- Pentru sesiunea 2019 nu am avut nici o sesizare până la data de astăzi. În toate cazurile de tentativă de fraudă, Agenția sesizează organele de drept. În sesiunile precedente am beneficiat de suportul Centrului Național Anticorupție și a Inspectoratului General de Poliție și în particular a Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice.

- Pentru a exclude copiatul sau fraudarea examenelor, poate ar fi o soluţie de a introduce probe orale? Agenția a examinat posibilitatea de a organiza examenele de BAC oral? La ce probe ar fi posibil și de când?

- În sesiunea de examene 2019 nu o să avem examene susținute oral. De fiecare dată punem la dispoziție programele de examen cu suficient timp înainte pentru ca elevii să reușească să se pregătească, pentru sesiunea 2019 programele fiind anunțate în luna septembrie a anului 2018. Următoarele modificări ale programelor de examen planificăm să fie realizate urmare a dezvoltării curriculumului școlar.

- Ce sfaturi are directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Anatol Topală pentru candidații care susțin în acest an Bacalaureatul?

- Candidații trebuie să se concentreze asupra probelor care urmează să le susțină în cadrul examenului, să analizeze încă odată programele de examen, care sunt disponibile pe pagina Web a agenției și care conțin modele de itemi și de teste, astfel vor fi mai bine informați despre modalitatea de evaluare din cadrul examenului. Să nu se lase pradă emoțiilor create de apropierea sesiunii de examene, deoarece emoțiile negative nu îi vor ajuta în timpul examenului, și să conștientizeze că datorită eforturilor depuse pe parcursul studiilor în liceu vor trece cu succes de acest examen.

Prima probă la BAC 2019 va avea loc în data de 4 iunie. Sesiunea se va încheia în data de 21 iunie.