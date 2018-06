BAC 2018: Liceenii au susţinut astăzi examenul la disciplina opţională

Peste 15 mii de liceeni susţin astăzi examenul de bacalaureat la disciplina opţională. Cei mai mulţi, peste nouă mii susţin testul la geografie. La Centrul de bacalaureat din Străşeni, elevii s-au lăsat provocaţi de reporterul nostru să răspundă la o întrebare din disciplina solicitată.



"- Care este capitala Australiei ?

- Sydney.. mmm, da... daaa, ii Sydney. Nu-i Sydney."



"- Cel mai de nord raion al Republicii Moldova?

- De nord, Soroca, Edineţul, dar cel mai de nord... nu ştiu."



De asemenea, peste trei mii de elevi din ţară şi-au ales examenul de bacalaureat la chimie.



"- Nu avem emoţii deoarece ne-am pregătit.

- Care este formula apei?

- H2O.

-Dar a alcoolului?

- H2....C2H5H"



"- Nu am emoţii negative. Dacă sunt pregătit şi cred ca va fi bine.

- Cum se înseamnă plumbul pe sistemul periodic?

- Plumb, Pb. "



"Fiecare elev are emoţii la fiecare examen.

- Formula apei?

- H2O."



Potrivit preşedintelui Centrului de Bacalaureat din Străşeni, examenele au început fără abateri.



"Suntem pregătiţi pentru începerea examenului. Am avut un contingent de elevi foarte buni, am conclucrat pe perioada examenelor foarte bine. Chiar am respectat regulamentul, Încălcări nu s-au depistat", a spus Veronica Bodian, preşedintele Centrului de Bacalaureat, Străşeni.

După probă, elevii au ieşit din sală radioși şi mulţumiţi de cum au scris.



"Simt că se deschid toate uşile în faţă şi sunt liberă spre alegeri şi sunt fericită că am reuşit să finalizez anii de şcoală."



" - Cum a fost examenul la geografie?

- Uşor. Nu pot să spun că a fost dificil."



"Foarte bine pentru că ştiu că am dat toate BAC-urile, că am fost pregătit şi o să am note bune."



Alţi aproape 800 de liceeni au ales să susţină examenul la biologie, peste 400 - la informatică şi toţi atâţia la matematică. Fizica a fost aleasă de 170 de elevi. În data de 22 iunie, 464 de tineri care fac parte din minorităţile de ucraineni, găgăuzi şi bulgari vor susţine bacalureatul la limba maternă.