BAC 2018. Emoţii mari pentru absolvenţii care au susținut examenul la limba de instruire. Unii s-au arătat încrezători în forțele proprii

Emoții mari pentru elevii din licee şi colegii. Aceştia au susținut astăzi examenul la limba de instruire. În total, la această probă s-au înscris peste 15 mii de candidați. Circa 13 mii de adolescenţi au scris examenul la limba și literatura română, iar peste două mii - la limba rusă. Testarea a durat trei ore.



Absolvenții spun că au avut timp destul pentru a se pregăti de examene. Unii s-au arătat încrezători în forțele proprii:



"Mă tem că n-am să-l dau, dar sunt sigur că am să-l dau. De el depinde viitorul meu și de aceea mă tem".



"Emoții sunt, dar sunt controlabile, pentru că am studiat și sunt sigură pe forțele mele. În ultimele zile am recapitulat și am revizuit tot ceea ce am studiat în ultimii ani".



"Trei ani de liceu cred că au fost destui să ne pregătim".



Alţi liceeni, însă, nu au putut răspunde la întrebări simple adresate de reporterul nostru despre operele studiate la ore:



"- Cine a scris "Romanul adolescentului miop"? - Adolescentului miop? Nu știu!"



"- "Enigma Otiliei"? - Dacă vreți, puteți să mă întrebați cine a scris "Pădurea spânzuraților", "Moara cu noroc", puteți să mă întrebați din literatura universală, dar nu "Enigma Otiliei".



Unii părinţi au venit să-şi susţină copiii:



"Ca fiecare mamă, ca fiecare profesor şi ca fiecare elev avem emoții".



"Vrea ca copilul meu să susțină cu succes examenul și îi doresc asta fiecărui absolvent".



Următorul examen se va desfășura marți, 12 iunie, la limba străină. La sesiunea de vara asta au fost admiși peste 18 mii de candidați, inclusiv tineri care nu au susţinut examenele la sesiunile anterioare.