Babysitter la un click distanţă. În Moldova a fost lansat primul site pentru bone

"Una dintre provocările pe are le aveam eu când chemam, era distanţa pe care trebuia să o parcurgă, prin oraş, ambuteiaje şi de asta am gândit că unul dintre filtrele importante este să fie în nemijlocita vecinătate a casei ", creatoarea platformei online, Diana Ivanov."Acum pe platformă sunt 23 de persoane active care păstrează servicii de babysitting. Ele au fost selectate, am dus mai mult de 50 de interviuri la telefon ulterior le-am instruit printr-un curs conceput împreună cu un psiholog de la noi", a spus creatoarea platformei online, Diana Ivanov."În momentul în care atât babysitterii cât şi părinţii îşi creează un cont pe platformă ei semnează nişte termeni şi condiţii pe care noi le-am gândit împreună cu un avocat", a menţionat creatoarea platformei online."Am intrat pe platformă şi timp de 5 minute am găsit babysitter, l-am rezervat care în acea seara a venit şi a stat cu fetiţa noastră, iar noi fericiţi am putut să mergem la petrecere", a spus locuitoarea Capitalei, Margarita Druţă."Chiar dacă eram sceptic la început dădaca s-a descurcat foarte bine, eu nu ştiam cum prima dată se va descurca pentru că nu s-au mai văzut", a spus locuitorul Capitalei, Tudor Ceban." Foarte bună idee mai ales când trebuie să pleci undeva e foarte bună idee. Dar dacă am un apropiat care mă poate ajuta apelez primul la el decât să iau bonă.""Probabil e o chestie bună dar pentru mine nu, cel puţin. Persoanele pe care nu le cunosc, nu am încredere nu aş lăsa copilul."" Noi împreună cu părinţii semnăm un contract, care include şi câteva perioade de garanţie, anume în aceste perioade în caz de necesitate, eu schimb bona gratuit", a spus angajatorul de asistenți maternali, Larisa Mocanu.Deocamdată, platforma conectează părinţi cu babysitteri pentru perioade scurte de timp şi doar ocazional. Autoarea site-ului vrea însă să diversifice serviciile oferite de bone.