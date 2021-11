Azerii din Moldova au marcat un an de la victoria în Războiul de 44 de zile. Cum au sărbătorit oamenii

Azerii din Moldova au marcat un an de la victoria în Războiul de 44 de zile, în urma căruia şi-au recuperat teritoriile separatiste. Conflictul din regiunea Karabahul de Munte s-a încheiat în opt noiembrie 2020. În cinstea victoriei, în curtea Ambasadei Azerbaidjanului de la Chişinău a fost dezvelită o placă comemorativă."Pumnul înseamnă că puterea noastră este în unitatea noastră, aşa cum a spus preşedintele Azerbaidjanului. Aceasta este o floare care creşte în Karabahul nostru, floarea simbolizează victoria păcii, care este atât de necesară întregii omeniri", a declarat Gudsi Osmanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova.Conflictul din Karabahul de Munte dintre armata azeră şi regimul separatist susţinut de Armenia a reizbucnit în 27 septembrie anul trecut şi s-a încheiat după 44 de zile. În pofida mai multor armistiţii şi după ce sute de civili au fost uşi de ambele părţi, abia în 8 noiembrie 2020 a fost semnat un acord de încetare a focului. Negocierile au fost mediate de către Federaţia Rusă."Victoria noastră a adus pacea în regiune, unde noi suntem garantul stabilităţii. Am eliberat teritoriile, am restabilit integritatea teritorială, nu mai mor oameni nevinovaţi.", a declarat Gudsi Osmanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova.Autorităţile de la Chişinău speră că în regiune se va menţine pacea."Noi considerăm că unitatea teritorială stă la baza bunei funcţionări a unui stat. De aceea am susţinut întotdeauna integritatea teritorială a Azerbaidjanului."La eveniment au participat reprezentanţii mai multor misiuni diplomatice. Ambasadorul Turciei susţine că ţara sa va continua să sprijine necondiţionat Azerbaidjanului."A fost o mare victorie cu susţinerea poporului turc. Spunem că suntem o singură naţiune, dar separată în două state separate, aşa că simţim fericirea şi onoarea acestei victorii în inimile noastre. Vom încerca să-i ajutăm necondiţionat şi în continuare pe fraţii noştri, a declarat Halil Gürol Sökmensüer, ambasadorul Turciei în Republica Moldova.