Avocatul Poporului din România a atacat din nou legea carantinei și izolării, adoptată de Parlamentul de la București după ce Curtea Constituțională a anulat varianta anterioară. Anunțul a fost făcut de premierul Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern.



"Persistența asta de a ataca legi fundamentale care permit Guvernului și autorităților sanitare să se lupte împotriva epidemiei, să protejeze sănătatea și viața oamenilor, mie îmi pare deja un atac împotiva intereselor fundamentale ale României", a declarat Orban.



Premierul român consideră că decizia anterioară a Curții Constituționale a pus în pericol viețile cetățenilor, anulând practic toate eforturile Guvernului de a opri răspândirea pandemiei.

"Trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare, sau de carantinare a pacienților diagnosticați ca fiind pozitivi, mii de cetățeni diagnosticați pozitiv, pe lângă asta nu am avut posibilitatea să luăm nicio măsură pentru a putea izola persoanele de contact ale fiecărei persoane diagnosticate pozitiv", a precizat premierul României.



Avocatul Poporului din România a sesizat Curtea Constituţională, la începutul lunii iunie, articolele privind starea de alertă, prin care se stabilesc sancţiunile pentru încălcarea legii. De asemenea, Avocatul Poporului a contestat și articolul prin care Parlamentul aprobă starea de alertă instituită prin hotărâre de guvern. Decizia de atunci a CCR a dus la o criză sanitară profundă în țara vecină, iar numărul de persoane infectate a crescut în ritm accelerat.