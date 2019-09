Avocatul lui Borman acuză procurorii că a furnizat informații false în presă

Ala Raievschi, avocata lui Oleg Pruteanu alias Borman, acuză procurorii că au furnizat presei informații false. Aceasta a trimis o scrisoare și procurorului general interimar Dumitru Robu.

Vă prezentăm scrisoarea.

"V-am inaintat in 25.09.2019 o cerere prin care am solicitat sa dezmintit postarea aparuta pe portalul Procuraturii Generale in 25.09.2019 si anume “dosarul Borman parvenit de la autoritatile Federatiei Ruse”, preluat de multe alte posture de televiziune si nu numai. Publicatia menita sa informeze opinia publica despre preluarea de catre PCCOCS a cauzei penale, mentionind, ca Oleg Pruteanu a fost retinut pe 20.09.2019 temeiul desfasurarii penale fiind inaintata invinuirea acestuia de comiterea infractiunilor de comercializare a drogurilor si contrabanda cu stupefiante.

Chiar in caz ca conducondu-Va de Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare, care prevede prin articolul 8 imunitatea în cauzele cu privire la defăimare –

si nu poate fi intentată o acţiune cu privire la defăimare pentru declaraţia făcută:

(...)

b) de către participanţii la proces, inclusiv martorii, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în cadrul urmăririi penale sau al unui proces judiciar; si prezentarea informaţiei este interpretată ca fiind în conformitate cu art. 212 CPP în cadrul urmăririi penale, astfel s-ar parea ca este dată publicităţii în cadrul urmăririi penale şi se bucură de imunitate.

Însă, în conformitate cu Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare prin Articolul 12 ce vizeaza Dreptul la prezumţia nevinovăţiei:

(1) Orice persoană acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.

(2) Autorităţile publice şi persoanele care le reprezintă sînt obligate să respecte dreptul la prezumţia nevinovăţiei şi să se abţină de la orice comentarii care ar sugera că persoana este vinovată de comiterea infracţiunii sau contravenţiei.

(3) Organele de urmărire penală nu pot face declaraţii publice cu privire la vinovăţia persoanei puse sub învinuire, cu excepţia susţinerii învinuirii în instanţa de judecată.

(...)

Astfel, dacă organul de urmărire penală a acţionat, bazându-se pe norma art. 212 CPP, acesta urma să acţioneze în conformitate strictă cu aceasta şi în coroborare cu normele invocate supra:

Articolul 212. Confidenţialitatea urmăririi penale

(1) Materialele urmăririi penale nu pot fi date publicităţii decît cu autorizaţia persoanei care efectuează urmărirea penală şi numai în măsura în care ea consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie, şi ca să nu fie afectate interesele altor persoane şi ale desfăşurării urmăririi penale în condiţiile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Informaţia prezentată se referă la chestiuni de interes general la care accesul publicului este îndreptăţit, însă urmează a fi efectuată doar cu respectarea prezumţiei nevinovăţiei, adică cu respectare normelor art. 212 CPP şi art. 12 din Legea nr. 64/2010 - fapt neglijat de către organul de urmărire penală penală, care a relatat date intenţionat eronate cu privire la momentul preluării urmăririi penale.

În contextul acţiunilor intenţionate de neglijare a prevederilor normelor vizate, precum şi a jurisprudenţei CtEDO cu privire la prezumţia nevinovăţiei, Procurorul urmează să ia act de derogările admise, care ştirbesc din imaginea Procuraturii şi reprezintă o abatere de la normele Codului de Etică al Procurorilor:

"6 Procurorii se află în serviciul societăţii, sunt responsabili de conduita lor și au datoria ca prin fiecare acţiune şi decizie să onoreze jurământul depus, respectând cele mai înalte standarde de etică şi conduită potrivit următoarelor principii:

- supremaţiei legii;

- transparenţei;

- corectitudinii"

6.1.1 să respecte legislaţia naţională şi actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, principiile judecăţii echitabile cum sunt prevăzute în articolul 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, actele normative ale Procuraturii, şi ale organelor de autoadministrare a procurorilor;

6.1.2 să acţioneze în mod echitabil şi onest;

6.1.3 să respecte prezumţia nevinovăţiei;

6.61.3 în comunicarea lor cu mass-media să rămână imparţiali, astfel încât să nu influenţeze pe nimeni într-un fel nepotrivit sau să aducă critici personale;

6.61.4 să țină cont în comunicarea cu mass-media de prezumţia de nevinovăţie, dreptul la viaţă privată şi demnitate, dreptul la informare şi libertatea presei, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, integritate, eficienţa şi confidenţialitatea investigaţiilor.

Or, abaterile de la normele legale şi, implicit de la normele Codului de Etică al Procurorilor reprezintă o abatere disciplinară prevăzută de art. 38 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

Prin publicatia aparuta pe portalul Procuraturii Generale cu un continut falsificat, cu trucare si montare de video,in lipsa prezentarii a vreo sentinta prin care ar fi fost condamnat ca organizator al vre-o unei grupari criminale, atribuindu-I lui Pruteanu careva “aliase”, incalcind in cel mai flagrant mod dreprurile sale de cetatean, avind drept scop prin acesta postare sa duceti in eroare opinia publica si sa influientati indirect instantele judecatoresti, in vederea mentinerii ilegale a lui Pruteanu in stare de arest nejustificat mai mult de doi ani.

In cererea precedenta V-am expus concret cu suficiente si concludente probe prin ce s-a falsificat continutul publicatiei.

Astfel, Va solicit respectuos sa cereti in mod de urgenta sa fie anulata publicatia denigratoare plina de falsuri si sa opriti dezmatul PCCOCS-ului si INI al MAI, iar justitia daca este pe buchia legii sa fie facuta de profesionisti cu infaptuirea legislatiei penale, corecte, transparente si independente!", se arată în comunicat.