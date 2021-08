Avocatul fostului judecător Mykola Ceaus, Rostislav Kraveţ: "Viaţa lui Ceaus este în pericol"

Viaţa fostului judecător Mykola Ceaus este în pericol, iar situaţia lui trebuie rezolvată la nivelul preşedinţilor Ucrainei şi Moldovei. Declaraţia a fost făcută de avocatul acestuia, Rostislav Kraveţ, într-un intreviu oferit în exclusivitate corespondentului nostru, Oxana Bodnar, care se află la Kiev."La exact patru luni după dispariţia fostului judecător ucrainean Mykola Ceaus, în acest caz apar tot mai multe întrebări. Deşi acesta a fost găsit acum câteva zile, avocatul său spune că acum Mykola Ceaus se află într-un loc neidentificat, sub protecţia servicilor speciale din Ucraina."Avocatul susţine că Ceaus i-a povestit cum şi de cine a fost răpit, dar din motive de siguranţă nu ne-a divulgat aceste informaţii."Cred că Mykola Ceaus se află în pericol. Cred că este vorba despre pericol pentru viaţa lui. Sănătatea lui deja a avut de suferit. Asta reiese din faptul că în acest caz sunt implicate serviciile speciale ale diferitelor ţări."Rostislav Kraveţ a încercat să afle mai multe despre descoperirea întâmplătoare a lui Ceaus într-un sat din Vinniţa."Eu l-am întrebat şi nu am primit un răspuns cu ce este legată toată aceasta istorie a lui Mykola Ceaus, de ce el este atât de important şi de ce relaţiile dintre Moldova şi Ucraina s-au răcit. Am înţeles că preşedintele Moldovei are multe întrebări către preşedintelui ucrainean. Sunt întrebări atât la serviciile speciale din Moldova, cât şi din Ucraina."Avocatul lui Ceaus spune că clientul său a fost forţat să facă înregistrările video în care susţinea şi crede că a fost supus unor presiuni care i-au afectat sănătatea."Cred că au avut loc anumite schimbări, dar eu nu sunt medic sau psihoterapeut. În opinia mea, el este foarte extenuat atât moral, cât şi fizic. Din câte ştiu, el are parte de îngrijiri medicale."La sfârşitul săptămânii trecute, Biroul Național Anticorupție, cunoscut sub acronimul NABU, a încercat să îl aresteze pe Ceaus, dar acesta a fost preluat de Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. Convoiul SBU care îl transporta pe Ceaus a fost urmărit de vehiculele NABU pe străzile Kievului, însă Ceaus a rămas în custodia SBU. Mykola Ceaus ar fi fost răpit în 3 aprilie, din Chişinău. PCCOCS susţine că două persoane au fost arestate în acest caz.