Avocatul Copilului: Sunt oare gata autoritățile să facă față răspândirii COVID-19, ba deloc. Răspunsul unui consiilier: Urmăriţi ansp.md şi msmps.gov.md

Avocatul Copilului Maria Bănărescu este îngrijorată de situaţia privind răspândirea coronavirusului COVID-19. Mai mult, ea afirmă că autorităţile din Republica Moldova nu sunt gata să facă faţă unei eventuale epidemii.

"Sunt oare gata autoritățile să facă față, ba de loc. Așa cum iarna vine pe neașteptate în decembrie. La aeroport s-a defectat scanerul, care sunt măsurile de securizare, avem hotare pe care le putem controla, dar ce facem cu hotarele care nu le controlăm? Cum securizam hotarele, intrările în țară? Și dacă totuși ce întâmplă, să nu dea Domnul, cu ce facem față, cu câteva pături, cu ceva medicamente, cu medici neinstruiţi, cu populație neinformată", menţionează Maria Bănărescu pe pagina sa de Facebook.

În replică, consilierul Ministerului Sănărăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Cristina Stratulat i-a recomandat ombusmanului să citească pagina web a ministerului şi a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

"Stimată doamnă Bănărescu, urmăriți vă rog pagina msmps de fb, paginile web ansp.md si msmps.gov.md!!!", a scris Cristina Stratulat.

Pe paginile recomandate am găsit nişte definiţii şi reguli generale, cu trimiteri la pagina OMS. Nu am găsit strategii şi scheme clare cum se va proceda în cazul în care vor fi depistate persoane bolnave de COVID-19, unde vor fi internate, ce condiţii vor fi oferite etc.