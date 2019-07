Avocaţii lui Şor au depus două demersuri la Procuratura Generală și unul la Consiliul Superior al Magistraturii

Avocaţii lui Ilan Şor au depus două demersuri la Procuratura Generală și unul la Consiliul Superior al Magistraturii, în care cer interpelarea deciziei Curții de Apel Cahul, cu privire la eliberarea mandatului de arest pe numele deputatului și anunțarea acestuia în căutare. Ilan Şor a vorbit despre aceste lucruri într-o adresare video, pe canalul său de youtube.

Deputatul spune că asupra magistraţilor din Cahul s-au făcut presiuni aşa că apărătorii săi vor insista pentru recuzarea completului de judecători.



"Noua alianţă ACUM, unde se implică şi Dodon, nu este capabilă să repare drumurile, nu este capabilă să mărească bugetul. Ei pot doar să ameninţe lumea, ei pot doar haos să facă. Am vrut ca şedinţele de judecată în cazul meu să fie publice, ca să cunoaşteţi adevărul. Dar acest lucru nu convine tuturor. Pentru că anume această alianţă, unde se implică şi Dodon, nu-mi dă voie să vorbesc", a spus liderul partidului politic ŞOR, Ilan Şor.



Serviciul de presă al procuraturii generale spune că deocamdată nu are cunoştinţă despre aceste demersuri şi va veni cu o reacţie ulterior. Anterior, Maia Sandu a spus că nu comentează învinuirile care i se aduc de către Şor. Deputatul Ilan Şor este plecat din ţară de aproximativ o lună. El a fost condamnat în iunie 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare iar magistraţii primei instanţe au decis ca până la pronunţarea unei sentinţe definitive, Şor să fie cercetat sub control judiciar. El e acuzat de escrocherie și spălare de bani în unul dintre dosarele ce vizează furtul din sistemul bancar. Din februarie anul trecut, dosarul acestuia a fost transferat la Curtea de Apel Cahul.