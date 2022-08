Avocaţii lui Igor Dodon au publicat o scrisoare deschisă. Aceştia reclamă încălcări admise de procurorii de caz, ofiţerii CNA şi angajaţi ai SIS

Acuzaţii de abuzuri şi scurgeri de informaţii la adresa Procuraturii Anticorupţie. Avocaţii fostului preşedinte Igor Dodon, care are statut de învinuit în mai multe dosare penale, au publicat o scrisoare deschisă, adresată noi şefe a instituţiei, Veronica Dragalin, dar şi mai multor misiuni diplomatice, acreditate în Republica Moldova.

Aceştia reclamă încălcările care ar fi fost admise de procurorii de caz, ofiţerii Centrului Naţional de Corupţie, dar şi angajaţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate în raport cu clientul său. Potrivit apărătorilor fostului şef de stat, angajaţii acestor instituţii ar fi organizat scurgeri de informaţii din anchetă, faptul care ar fi permis admiterea unor acţiuni de agresare verbală atât mamei lui Igor Dodon, cât şi soţiei acestuia. Procurorul responsabil de comunicare, Mariana Cherpec, ne-a spus că Veronica Dragalin urmează să examineze aceasta scrisoare şi ulterior va informa opinia publică despre concluziile sale.

Avocaţii lui Igor Dodon, Nicolae Posturusu şi Petru Balan, în scrisoarea sa susţin că divulgarea datelor urmării penale, inclusiv a citaţiilor expediate persoanelor la etapa urmării penale către persoane dubioase cu scopul de a agresa rudele lui Igor Dodon şi de a face scandal public, în viziunea lor, nu este legală şi nici nu face faţă unei instituţii precum este Procuratura Anticorupţie. "Mai mult, asemenea practici sunt contrare şi principiului transparenţei inclus în Codul de etică a procurorilor", susţin avocaţii.

Potrivit avocaţilor, prin astfel de acţiuni sunt încălcată atât prezumţia nevinovăţiei, cât şi dreptul la viaţa privată. În acest context, avocaţii fostului şef al statului solicită investigarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care au comis acte de huliganism în privinţa mamei lui Igor Dodon la intrare în Procuratura Anticorupţie, ceea care a provocat un val de critici în societate. De asemenea, avocaţii lui Igor Dodon solicită tragerea la răspunderea penală, precum şi iniţierea procedurilor disciplinare în privinţa procurorilor şi ofiţerilor care ar fi divulgat neautorizat datele urmării penale în acest caz.



Procurorul responsabil de caz Petru Iarmaliuc a declarat pentru postul nostru de televiziune că subiectul nu este obiectul învinuirii penale, iar fiecare avocat are dreptul să-şi utilizeze argumente pentru a construi linia de apărare. Drept urmare, potrivit lui, nu este cazul că el să vină cu vreun comentariu privind cele invocate în scrisoare.



Ofiţerul de presă al CNA, Angela Starinschi, a spus că instituţia nu va comenta conţinutul acestei scrisori, iar Serviciul de Informaţii şi Securitate nu ne-a răspuns deocamdată la solicitarea noastră de a comenta acuzaţiile care sunt aduse instituţiei în scrisoarea avocaţilor lui Igor Dodon.



Întrucât copiile scrisorii au fost transmise la Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Oficiul Consiliului Europei la Chişinău, am transmis la cele două instituţii solicitările pentru comentarii la acest subiect, dar deocamdată nu am primit vreun răspuns. Ulterior, reprezentanţii Oficiului Consiliului Europei ne-au spus că nu mandat să vină cu un comentariu la astfel de subiecte.



De asemenea, copia scrisorii avocaţilor lui Igor Dodon a fost transmisă şi la Preşedinţia. Consilierul prezidenţial pentru comunicare, Sorina Ştefârţă, ne-a spus că instituţia nu a recepţionat încă aceasta scrisoare, dar nici nu poate să răspundă în locul Procuraturii Anticorupţie.



În data de 10 august, mama fostului preşedinte Igor Dodon, Galina Dodon, a fost agresată verbal de câteva persoane la intrare în sediul Procuraturii Anticorupţie, motiv pentru care Igor Dodon a calificat incidentul drept tribunal agresiv şi linșaj în incinta instituțiilor de drept, organizat cu complicitatea procurorilor.

Mai mult, fostul de stat a cerut explicaţiile actualului preşedinte al ţării de ce admite astfel de incidente. La rândul ei, Maia Sandu a spus că justiția trebuie să facă dreptate, fără umilințe publice, răfuieli și spectacole. Totodată, unul dintre procurorii care gestionează dosarele în care sunt vizaţi membrii familiei Dodon, Eugenia Zubco, ne-a spus atunci că tratamentul la care a fost supusă Galina Dodon în faţa instituţiei nu poate fi atribuită procurorilor care au respectat toate procedurile legale în raport cu aceasta. Ulterior, abia a doua zi Procuratura Anticorupţie a venit cu un comunicat în care şi-a exprimat dezacordul cu producerea incidentului cu mama lui Igor Dodon şi a menţionat că instituţia nu are competențe și posibilitate să gestioneze astfel de situaţii.



În data de 27 iulie, la scurt timp după ce a fost externată din spital, mama lui Igor Dodon a fost pusă pusă sub învinuire pentru complicitate la îmbogăţire ilicită. Anterior, procurorii au anunţat că în urma percheziţiilor făcute anterior acasă la mama fostului preşedinte au fost găsite sume mari de bani. Mai exact, este vorba de 17 mii de euro care se aflau într-un plic cu sigla unui partid politic la care a avut apartenență Igor Dodon, dar şi peste 680 de mii de lei şi o mie de dolari. Precizăm că şi soţia lui Igor Dodon este învinuită de îmbogăţire ilicită în dosarul în care este vizat soţul ei. Galina Dodon are interdicţia de a părăsi ţara. Igor Dodon a fost reținut în data 24 mai şi până în prezent se află în arest la domiciliu. El este învinuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Atât Igor Dodon, cât şi ceilalţi membrii familiei sale se declară nevinovaţi şi califică învinuirile drept nefondante şi politizate.