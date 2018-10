Avionul Primei Doamne, Melania Trump a aterizat de urgență după ce a observat fum în cabină (VIDEO)

Un avion la bordul căruia se afla Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a fost forțat să se întoarcă la o bază militară în Washington, după ce a fost observat fum în cabină.

După ce nava s-a întors la Joints Base Andrews, purtatoarea de cuvânt a Melaniei Trump, Stephanie Grisham a declarat: ”Toți sunt bine și în siguranță”.

Conform reporterilor care călătoreau alături de Prima Doamnă, avionul se afla în zbor de 10 minute, atunci când în niște fum a intrat în cabină, iar agenții Serviciilor Secrete s-au grăbit spre partea din față a navei. Persoanele din cabina de pilotaj și jurnaliștii au primit prosoape umede, pentru a-și acoperi fețele.

Melania Trump se afla în zbor spre Philadelphia, unde avea programate întâlniri cu familiile copiilor care au fost expusi intrauterin acțiunii opioidelor. Evenimentele urmau să aibă loc la Thomas Jefferson University Hospital by U.S. Health and Human Services Secretary Alex Azar.

Până în acest moment nu a fost depistată cauza defectării avionului.

Grisham a mai adăugat că echipa Melaniei Trump este în proces de evaluare stării vremii, pentru a putea întocmi un noi itinerar.

Vizita acesteia la Philadelphia este și un prilej de promovare a propriei campanii BE BEST, care vizează inclusiv importanța unui mod sănătos de viață în timpul sarcinii.