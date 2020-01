AVIONUL MORŢII din Iran. Dovezile indică că a fost doborât de o rachetă antiaeriană

Toate dovezile indică faptul că avionul ucrainean prăbușit miercuri dimineața în Teheran a fost doborât de o rachetă antiaeriană trasă de regimul iranian. Declarația a fost făcută de premierul canadian Justin Trudeau, în cadrul unei conferințe de presă. De aceeași părere sunt și alte state, precum SUA sau Marea Britanie.

Iranienii neagă vehement acuzațiile și îi invită pe toți să participe la anchetă. Între timp, pe internet a apărut un nou video, care pare să arate momentul în care avionul Boeing 737 este lovit de un proiectil.



În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede cum un obiect luminos lovește un altul și urmează o explozie puternică. Acestea au fost verificate de specialiști de la New York Times, care au ajuns la concluzia că acest clip video arată cum o rachetă iraniană lovește un avion la Parand, în apropiere de aeroportul din Teheran, exact în zona în care avionul ucrainean a încetat să transmită orice semnal înainte de a se prăbuși. Potrivit premierului canadian, Justin Trudeau, din câte se pare, aparatul de zbor cu 176 de oameni la bord a fost doborât din greșeală.



"Avem informații din mai multe surse, atât din partea aliaților noștri cât și de la propriile noastre servicii secrete. Dovezile indică faptul că avionul a fost doborât de o rachetă antiaeriană iraniană", a menţionat premierul Canadei.



După conferința de presă, Trudeau a participat la un priveghi organizat în capitala canadiană. Sute de oameni au adus flori și lumânări.



Teheranul a respins imediat acuzațiile și a invitat Franța, Canada și SUA să participe la anchetă.



"După cum am mai spus, în conformitate cu legea, există o coordonare totală între sistemele de apărare antiaeriană și sistemul aviației civile. Cele două departamente comunică constant, așa că este imposibil ca vreun avion să fie doborât de o rachetă lansată de noi", a spus Ali Abedzadeh, șeful Departamentului Aviației Naționale a Iranului.



De asemenea, autoritățile iraniene acuză că declarațiile lui Trudeau au fost influențate de inamicii americani. La rândul său, DonaldTrump a preferat să spună că are anumite suspiciuni.



"Avionul zbura deasupra unei zone tensionate și cineva ar fi putut comite o greșeală. Unii oameni spun că la mijloc ar fi o defecțiune tehnică, dar eu nici nu iau în considerare această versiune", a subliniat președintele SUA.



Totodată, un oficial american care a solicitat anonimatul a declarat că avionul cu destinația Kiev era în aer de două minute, când un satelit militar a înregistrat lansarea a două rachete sol-aer și o explozie în vecinătatea aparatului de zbor. Iar site-ul de investigații Bellingcat a stabilit că rachetele ar fi putut fi lansate de la o bază militară secretă a Iranului, aflată la aproximativ 6,5 kilometri distanță de locul prăbușirii avionului.

Între timp, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, evită să dea verdicte și spune că versiunea anunţată de canadieni este luată în considerare de anchetatorii trimiși de Kiev în Iran, însă nu e singura. De asemenea, el a cerut autorităților canadiene și americane să ofere dovezi care ar demonstra că aparatul de zbor a fost doborât.