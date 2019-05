Avionul delegaţiei Marii Britanii care ateriza la Sibiu, România a lovit o pasăre

Avionul delegaţiei Marii Britanii care ateriza la Sibiu a lovit o pasăre. Reprezentanţii Aeroportului din Sibiu spun că incidentul nu a afectat programul de zbor al delegaţiei, scrie mediafax.ro.

Presa din România scrie că în avionul care a lovit o pasăre se afla delegaţia Marii Britanii pentru summit-ul informal al şefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. Din delegaţia Regatului Unit face parte parlamentarul Steve Barclay, care a publicat pe reţeaua socială Twitter o poză din avion, în drum spre Sibiu.

On my way to the #SibiuSummit in #Romania to make a speech on the shared threats to the UK & EU and how #Brexit opens new ways to work together. pic.twitter.com/ztGsDaW5td