Avionul Boeing 737 Max poate zbura din nou în Uniunea Europeană

Modelul Boeing 737 Max, reținut la sol în urmă cu doi ani după două accidente grave, poate reintra în serviciu în Uniunea Europeană, a anunțat Agenția europeană de siguranță a aviației (EASA), citată de publicația The Independent.

"După o analiză amănunțită realizată de EASA, am stabilit că modelul Boeing 737 Max poate reintra în activitate", a declarat Patrik Ky, director executiv EASA.

Cea mai nouă variantă a celui mai vândut avion de pasageri din lume a fost implicată în urmă cu doi ani în două accidente grave, soldate cu 346 de morți.

În octombrie 2018, 189 de oameni au murit când zborul Lion Air 610 s-a prăbușit în Marea Java la scurt timp după ce a decolat din Jakarta. În martie 2019, 159 de oameni au murit când aeronava Ethiopian Airlines 302 s-a prăbușit în condiții asemănătoare la scurt timp după decolarea din Addis Ababa.

Ambele prăbușiri au fost atribuite unui program software de zbor, declanșat în mod eronat de un senzor defect. Sistemul era activat în mod repetat, iar botul aeronavei era împins în jos. În ambele accidente, până la urmă piloții au pierdut controlul aeronavei și avionul a intrat într-un picaj necontrolat.

La câteva zile de la a doua prăbușire, modelul 737 Max a fost menținut la sol în toată lumea. După 20 de luni de staționare, aeronava a primit dreptul de a zbura în SUA și Brazilia și a reluat luna trecută zborurile în aceste țări.

Acum, Boeing 737 Max va putea zbura și în Europa după o serie de modificări care includ "modificări software, modificări ale sistemului electric, verificări de mentenanță, modificări ale manualului de zbor și instruirea echipajului de zbor".

Echipajul va trebui să treacă printr-un program de instruire compus din "proceduri îmbunătățite care vor ajuta piloții să înțeleagă și să administreze toate scenariile posibile de avarie".

EASA a anunțat că "această evaluare a fost efectuată în mod independent față de Boeing sau Administrația federală pentru aviație din SUA, fără nicio presiune economică sau politică". "Am pus întrebări dificile până când am primit răspunsuri și am cerut soluții care ne-au satisfăcut cerințele de siguranță", a comunicat autoritatea europeană pentru aviație. "Am efectuat propriile teste de zbor și simulări și nu ne-am bazat să facă altcineva asta pentru noi".

La începutul săptămânii, fostul manager Boeing Ed Pierson a scris un raport în care descria "mediul de producție haotic și periculos de instabil" de la fabrica companiei de lângă Seattle, unde se producea modelul 737 Max.

"Să fiu foarte clar, această călătorie nu se încheie aici", a adăugat șeful EASA, Patrick Ky. "Suntem siguri că aeronava este sigură, o precondiție pentru primirea aprobării. Dar vom continua să monitorizăm aeronava 737 Max îndeaproape pe măsură ce reintră în activitate".

O directivă obligatorie, care specifică modificările și instructajele necesare pentru echipaj, trebuie îndeplinită înainte ca fiecare aeronavă să reintre în uz. Fiecare avion să efectueze și un zbor pregătitor, fără pasageri.