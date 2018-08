Avioane rusești, interceptate deasupra Mării Negre. E a treia incursiune în spațiul aerian român în săptămâna aceasta

Două avioane rusești au fost interceptate deasupra Mării Negre de Forțele Aeriene Regale. Aparatele de zbor au pătruns în spațiul aerian al României, însă au fost depistate de avioanele de vânătoare Typhoon ale Forțele Regale Aeriene Britanice, aflate în misiune la baza Mihai Kogălniceanu din Constanța, scrie Libertatea.ro.

Aeronavele rusești au fost interceptate și monitorizate îndeaproape de două avioane de vânătoare Typhoon ale Forțelor Regale Aeriene Britanice (RAF), în timpul celei de-a treia misiuni de patrulare din cadrul misiunii de Poliție aeriană.

"Am contracarat incursiunea unei aeronave ruse suspecte în spațiul aerian al României, în estul Mării Negre. Am reușit să interceptăm și să identificăm un avion rus de tip AN-26 CURL care a fost escortat din spațiul aerian al României. La scurt timp, o altă aeronavă rusă suspect a pătruns în spațiul aerian românesc, survolând zona de sud a Mării Negre. Am interceptat și identificat rapid aeronava rusă Be-12 MAIL. Două avioane Typhoon au escorat aeronava rusă din spațiul aerian român", a precizat lt. Ben, pilotul unui avion Typhoon din cadrul Escadrilei 1, atașată de 135 Expeditonary Air Wing (EAW).

Pe 22 august, avioanele de vânătoare Typhoon ale Forțele Regale Aeriene Britanice, aflate în misiune la baza Mihai Kogălniceanu din Constanța, au interceptat două avioane de luptă rusești, care s-au apropiat de spațiul aerian al NATO, deasupra Mării Negre.

De asemenea, pe 14 august, aeronavele Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale (RAF) staționate în România au decolat ca răspuns la prezența suspectă a șase aeronave Su-24 FENCER care operau în apropierea spațiului aerian NATO, deasupra Mării Negre, potrivit unui comunicat al Fortelor Regale Aeriene Britanice.

Misiunea RAF din România face parte din Măsurile de Asigurare NATO introduse în 2014. La acel moment, Alianța a început să implementeze aceste masuri cu scopul de a demonstra susținerea reciprocă a aliaților și natura defensivă a Alianței.

Aviaţia britanică vine pentru a doua oară în ultimii doi ani în România pentru a face poliţie aeriană. Patru avioane moderne de luptă Typhoon au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu, din Constanţa, în luna aprilie, unde vor rămâne până în toamnă. De cele patru avioane de zbor se ocupă 120 de militari britanici.