Avertizarea epidemiologilor: Moldova ar putea fi bântuită de varianta Delta a noului coronavirus

Ţara noastră ar putea fi bântuită de varianta Delta a noului virus în condiţiile în care asistăm la o creştere a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în ultima săptămână. Cel puţin aşa susţin epidemiologii care trag un semnal de alarmă. Potrivit lor, un nou val este inevitabil dacă oamenii nu se vor vaccina, iar autorităţile nu vor impune restricţii noi.



"Cum poate să fie bine când este în creştere numărul de cazuri. Uşoară, dar în creştere, este un semnal de alarmă de creştere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus", spune epidemiologul Viorel Prisacari.



Dacă până acum două săptămâni numărul cazurilor noi de infectare era sub 50, în ultima perioadă, acesta se menţine zilnic sub 100. O cauză ar fi evenimentele şi manifestaţiile în masă la care moldovenii au uitat de regulile epidemiologice.



"E plin Chişinăul cu manifestaţii şi ne lăudăm că participă câte 10-20 de mii de oameni şi nu una, dar dacă observaţi nimeni nu respectă măsurile epidemiologice", a declarat epidemiologul.



Cu 20 la sută este în creştere şi numărul pacienţilor care ajung în stare foarte gravă, spun epidemiologii. În plus, se atestă şi o majorare a cazurilor de import, iar specialiştii susţin că autorităţile ar trebui să impună autoizolare celor care revin din ţările afectate de varianta Delta.



"Nu toţi bolnavii se adresează la medic şi se trimit probe. Ceea ce am trimis în Germania nu s-a constatat prezenţa, dar asta nu înseamnă că putem fi siguri că el nu circulă", susţine Prisacari.



Şi autorităţile în sănătate se arată îngrijorate.



"Se menţine posibilitatea creşterii cazurilor pentru perioada următoare. Este datorată relaxării păstrării distanţei fizice sociale, importul cazurilor de peste hotare şi cel mai important amânarea vaccinării", a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Denis Cernelea.



Singura soluţie ar fi ca populaţia să conştientizeze importanţa imunizării şi să se vaccineze cât mai rapid. Lucru care nu se întâmplă, întrucât de la o săptămână la alta, la centrele din ţară vin tot mai puţine persoane, arată statistica Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică.

Până acum, au fost imunizaţi 13,6% din numărul total al populaţiei. În jur de 5% s-au imunizat în afara ţării.