Avertismentul specialiştilor: Adaosurile pentru mâncăruri sunt otrăvitoare

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) a realizat un studiu pe 36 de tipuri de condimente adaosuri pentru mâncăruri care se găsesc în toate supermarketurile din România.

Majoritatea produselor analizate (80%) conţin până la 96 de grame de sare la 100 grame. Atunci când cumpărăm condimente de tip adaosuri pentru mâncăruri luăm de fapt sare la un preţ de zece ori mare, au concluzionat autorii studiului APC România, coordonat de conf. dr. Cornel Stanciu.

"Am identificat şi foarte mulţi aditivi alimentari, 16, unii dintre ei chiar interzişi în unele ţări din UE, cum ar fi Franţa, Danemarca şi Belgia. Am descoperit foarte multă sare. Noi plătim sarea, la preţ de condiment. Am identificat şi cuburi cu afumătură ce aveau doar urme de fum", potrivit reprezentanţilor APC.



"Condimentele tip adaosuri pentru mâncăruri, în majoritatea lor, sunt dezechilibrate din punct de vedere nutriţional, din cauza numărului mare de aditivi alimentari şi al conţinutului ridicat de sare şi zahăr. În cazul acestui tip de produs, ingredientul principal trebuie să fie constituit din două sau mai multe legume sau un anumit tip de carne în cazul celor care au acest tip de ingredient în denumirea produsului, nicidecum din sare, zahăr şi potenţiatori de aromă şi gust. Având în vedere compoziţia chimică a acestor produse, ne exprimăm temerea în legătură cu potenţialul nociv al acestora pentru consumatori", a declarat conf. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC România, potrivit realitatea.net.

O altă problema descoperită pe etichetele produselor se referă la cantitatea mare de zahăr. Peste 75% dintre aceste condimente conţin zahăr până la 27% din cantitatea totală. Cât despre legume – doar urme infime – între 0,9 şi 4 grame de vegetale la 100 grame de produs conţineau un sfert dintre produsele analizate.

La 72% dintre condimentele analizate, cel de-al treilea ingredient este reprezentat de potenţiatorii de aromă şi gust. Aceşti aditivi alimentari prezintă riscul apariţiei unor afecţiuni medicale (intolerante alimentare, alergii, cancer) în cazul unui consum constant şi pe termen lung.