AVERTISMENTUL ONU: Planeta intră sub cod roşu de încălzire

Planeta intră sub cod roşu de încălzire! Un nou raport al ONU arată că actualele angajamente naţionale nu vor reuşi să menţină creşterea temperaturii globale sub nivelul de 1,5 grade Celsius, în acest secol. Există însă speranţa că dacă se ating obiectivele de zero emisii nete pe termen lung, temperaturile pot fi reduse semnificativ. În aceste condiţii, Conferința ONU asupra schimbărilor climatice, care începe în patru zile, este văzută ca o ultimă şansă pentru salvarea planetei.

Avertismentul ONU este clar. Planeta este în pericol, iar măsurile guvernamentale actuale de luptă cu încălzirea globală sunt departe de a fi suficiente, scrie observatornews.ro.

"Nu mai avem timp pentru amabilităţi diplomatice. Ne îndreptăm către o suferinţă umană teribilă. Vechiul model de dezvoltare pe baza arderii carbonului este o sentinţă la moarte pentru economiile statelor şi pentru planetă", a menţionat Gutteres Antonio, secretar general al ONU.

Raportul sugerează că nici respectarea ultimelor promisiuni făcute de peste 120 de ţări luna trecută nu ar fi suficiente. Aceste noi obiective ar reduce emisiile pentru 2030 cu 7,5%, însă specialiştii ONU sugerează că este nevoie ca acestea să scadă cu 55 de procente.

"Obiectivele globale trebuie să fie de şapte ori mai ambiţioase pentru a rămâne la ţinta stabilită de creştere a temperaturii cu doar 1.5 grade Celsius", a declarat Inger Andersen, director program mediu ONU.

Singurele state din lume care au atins neutralitatea carbonului sunt Bhutanul şi Surinamul. Este un obiectiv pe care Uruguay-ul speră să îl atingă în 2030, iar Finlanda în 2035. Alte 133 de ţări îşi propun drept obiectiv perioada 2045 - 2060.

ONU cere noi angajamente la Conferinţa pentru climă care se va desfăşura la Glasgow în perioada 31 octombrie - 12 noiembrie.

Mulţi consideră că summitul este ultima şansă pentru salvarea planetei. De la discuţii ar putea lipsi preşedintele Chinei, ţara considerată una dintre cei mai mari poluatori globali. Şi Regina Marii Britanii a anunţat că nu va ajunge la eveniment din motive de precauţie după ce săptămâna trecută a petrecut o zi în spital.