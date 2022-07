Avertismentul FMI privind perspectivele economice mondiale

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a avertizat că instituţia îşi va revizui din nou în jos estimările privind creşterea economiei mondiale, din cauza unor factori precum războiul din Ucraina, restricţiile introduse în China şi inflaţia ridicată, transmite Bloomberg, citează Agerpres.

Perspectivele pentru acest an şi anul următor vor fi revizuite în jos la finele acestei luni, când FMI va da publicităţii raportul World Economic Outlook Update, a scris miercuri şeful FMI, Kristalina Georgieva, pe blog, fără a oferi cifre concrete.



"Perspectiva rămâne extrem de incertă. Va fi un an 2022 dificil şi, posibil, un an 2023 şi mai dificil, cu un risc crescut de recesiune", a notat Georgieva.

Avertismentul lansat de FMI vine după ce, în luna aprilie, instituţia şi-a revizuit, în jos, estimările privind creşterea economiei mondiale în acest an, până la 3,6%, faţă de avansul de 4,4% preconizat înainte de războiul din Ucraina. În plus, avertismentul vine înainte de reuniunea miniştrilor de Finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din ţările G20, care va avea loc vineri şi sâmbătă în Bali, Indonezia.



"Când G20 s-a reunit ultima dată, în aprilie, FMI tocmai îşi revizuise, în jos, previziunile de creştere mondiale, la 3,6% pentru acest an şi anul viitor, şi acum lansăm un avertisment că situaţia ar putea să se înrăutăţească din cauza riscurilor potenţiale viitoare", a scris Kristalina Georgieva în postarea sa.



Potrivit directorului general al FMI, inflaţia este în prezent mai mare decât se preconiza şi, în plus, s-a extins dincolo de preţurile la alimente şi energie. Kristalina Georgieva atrage atenţia că această inflaţie ar putea inflama tensiunile sociale în ţările afectate. De asemenea, FMI este îngrijorat de extinderea rapidă a insecurităţii alimentare, cu efectele cele mai grave asupra populaţiilor cele mai sărace.