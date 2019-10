AVERTISMENTUL DUR făcut de Trump: Voi distruge total şi voi spulbera economia Turciei

Preşedintele american, Donald Trump, a ameninţat că va "distruge total şi va spulbera" economia Turciei, dacă ţara va întreprinde orice acţiune considerată interzisă, după decizia liderului de la Washington de a retrage forţele americane din nord-estul Siriei, informează Reuters, citează adevarul.ro.

Retragerea, care a fost anunţată de către Casa Albă duminică seară, a fost condamnată imediat de un grup de parlamentari, aceştia invocând că măsura ar putea deschide calea unui atac al turcilor îndreptat spre forţele conduse de kurzi, care sunt de multă vreme aliate ale Washingtonului.

"După cum am susţinut cu tărie şi înainte şi doar ca să reiterez, dacă Turcia face orice eu, în înţelepciunea mea măreaţă şi neegalată, consider a fi interzis, voi distruge total şi spulbera economia Turciei (Cum am făcut înainte!)", a scris Trump pe Twitter.