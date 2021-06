Avertismentul agricultorilor: Recolta de struguri riscă să fie compromisă din cauza bolilor

După un an de secetă în care au înregistrat pierderi de milioane, viticultorii moldoveni se plâng că şi în 2021, din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă, vor avea din nou de suferit. Acestea au dus la dezvoltarea bolilor în plantaţiile de viţă-de-vie. Agricultorii întârzie cu tratamentele obligatorii şi sunt nevoiţi să muncească contra cronometru pentru a efectua cel puţin o parte din lucrări. Ei trag un semnal de alarmă şi spun că există riscul ca recolta de struguri să fie compromisă din cauza bolilor.



"Conform tehnologiilor, viţa de vie se tratează obligatoriu înainte de înflorire şi următoarea tratare imediat după înflorit. În acest an, în legătură cu faptul că precipitaţiile sunt foarte frecvente, în multe gospodării, viticultorii nu au putut să intre în plantaţiile viticole", a declarat consultatul în viticultură în cadrul ONVV, Vladimir Corobca.

Vasile Vartic gestionează aproape 700 de hectare de viţă de vie în centrul şi sudul ţării ale unei companii vinicole. El spune că din cauza ploilor a fost nevoit să înceapă tratamentul acestora în faza de înflorire.



"Practic, opt zile deloc nu am putut intra cu tehnica în vie. Abia ieri am putut să intrăm prima zi în lucru", spune Vasile Vartic.



Viticultorii profită de fiecare oră cu soare pentru a reuși să trateze vița de vie în timp util:



"Practic suntem în vie câte 14-15 ore pentru că suntem nevoiţi să controlăm via zi de zi".



Dacă ploile nu vor conteni, va fi nevoie de implicarea statului. Viticultorii susţin că, în situaţia creată, singura soluție ar fi intervenția cu elicopterul, doar că, în prezent, în Moldova, nicio companie nu prestează un astfel de serviciu.

Am încercat să obţinem o reacţie din partea "MoldAeroService", singura întreprindere de stat care are în dotare elicoptere folosite la efectuarea tratamentelor chimice, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii susţin că în cazul în care va fi nevoie, ar putea interveni prin negocieri pentru a reanima serviciul dat. În prezent, în ţară sunt în jur de 128 de mii hectare de viţă de vie. Pentru următoarele șapte zile, meteorologii prognozează ploi.