AVERTISMENT: Pământul va fi lovit de un asteorid gigantic. Bill Nye EXPLICĂ ce va fi dacă se întâmplă aşa ceva

Omul de ştiinţă şi star de televiziune Bill Nye avertizează asupra riscului ca un asteroid asemănător celui care a dus la extincţia dinozaurilor să lovească Pământul din nou, notează Live Science, citează realitatea.net.



"Pământul va fi lovit de un alt asteorid gigantic", a declarat Bill Nye la Conferinţa de Apărare Planetară din 2019. El a mai adăugat că "problema este că nu ştim când se va întâmpla asta. Un astfel de eveniment are o probabilitate foarte mică în timpul vieţilor noastre şi trebuie să înţelegem implicaţiile majore ale unui astfel de eveniment. Dacă se întâmplă aşa ceva, va fi ca şi cum am apăsa butonul de restart al planetei".



Omul de ştiinţă este de părere că, noi, spre deosebire de dinozauri, nu trebuie să stăm şi să ne aşteptăm sfârşitul şi că este foarte important să ne pregătim pentru o astfel de posibilitate.



Pot distruge state întregi

Un prim pas în vederea evitării unei astfel de catastrofe este reprezentat de către identificare obiectelor spaţiale care ar putea reprezenta un pericol pentru existenţa noastră. Vestea bună este că NASA deja a inventariat aproximativ 90% din obiectele de peste un kilometru din jurul planetei, iar acestea nu reprezintă un pericol în orizontul de timp apropiat.

Nye argumentează că, în vecinătatea Terrei, există o multitudine de asteroizi care deşi nu au potenţialul de a şterge umanitatea de pe faţa planetei au potenţialul de a face daune majore pe arii mai mici, distrugând regiuni sau state întregi. Large Synoptic Survey Telescope este un proiect care şi-a propus să acopere, oferind mai multe informaţii cu privire la aceste obiecte şi promiţând că va putea să observe şi să catalogheze între 80-90% dintre asteroizii care au cel puţin 140 de metri şi care ar putea reprezenta un pericol. De asemenea, NASA are în plan lansarea unui telescop dedicat identificării asteroizilor din preajma planetei.



Cel de al doilea pas, conform lui Bill Nye, este coordonarea. El este de părere că posibilitatea ca un asteroid să ne lovească se dovedeşte a fi o ameniţare planetară, din acest motiv, comunitatea internaţională fiind obligată să lucreze împreună pentru a depăşi pericolul.



Ce se poate face

În cazul în care planeta s-ar afla sub amininţarea unui asteroid, atunci am avea la îndemână o serie de soluţii pe care le-am putea aplica în vederea îndepărtării pericolului. Astfel, o primă soluţie, care imită situaţia din filmul Armageddon (1998), ar fi detonarea unor focoase nucleare pe suprafaţa asteroidului. Expoozia ar avea ca rezultat distrugerea unei părţi din asteroid şi modificarea triectoriei pe care acesta o urmează.



O a doua soluţie pe care am putea să o folosim în viitor implică folosirea unui „roi” de mici nave spaţiale echipate cu lasere care şi-ar focaliza undele spre un singur punct al asteroidului, cauzând o explozie. Aceasta va acţiona asemena unui „motor” care să modifice traiectoria asteoidului.



Jim Green, director al Diviziei de Ştiinţe Planetare al NASA este de acord cu Bill Nye, amândoi suţinând că, deşi nu există un pericol în viitorul aproiat, riscul impactului unui asteroid nu ar trebui ignorat. "Nu este vorba dacă se întâmplă, este o chestiune de când se întâmplă", a explicat acesta.