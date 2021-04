Avertisment METEO! După câteva zile cu soare, VIN PLOILE

După câteva zile cu soare, vin ploile. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, precipitaţii se aşteaptă începând de miercuri şi până vineri pe întreg teritoriul ţării. Luni vom avea maxime de până la 20 grade Celsius, iar marţi termometrele vor indica 18 grade.

"Ne aşteptăm de pe 14 până pe 16 să avem temperaturi mai scăzute pentru această perioadă. Pentru că vom fi sub influenţa unui ciclon şi respectiv fiind sub influenţa acestui ciclon, vom avea şi precipitaţii. Acestea vor fi sub formă de ploi, cu excepţia zilei de 16 când ne aşteptăm şi la lapoviţă în raioanele din nordul ţării.", a comunicat şeful Centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadie Roșca.

Meteorologii anunţă că în următoarea perioadă, noaptea temperaturile vor oscila între unu şi şase grade, dar ar putea fi şi îngheţuri de până la minus 2 grade Celsius.