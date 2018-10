AVERTISMENT: Inteligenţa artificială ar putea manipula tinerii să facă lucruri inimaginabile

Oamenii ar trebui să fie conştienţi de riscul pe care inteligenţa artificială (AI) îl are pentru copii, sistemele dotate cu inteligenţă artificială putând pretinde că sunt profesori sau chiar vedete şi manipulându-i astfel pe tineri să facă lucruri "inimaginabile", a avertizat un universitar britanic, potrivit Press Association, transmite Agerpres.

Luând cuvântul în cadrul unei reuniuni organizate cu ocazia lansării Institute for Ethical AI in Education (IEAIED), prorector al Universităţii din Buckingham, a spus că inteligenţa artificială ar putea reprezenta fie cea mai benefică, fie cea mai nocivă dezvoltare tehnologică.



"Sistemele pot pretinde că sunt profesori, pot pretinde că sunt oameni pe care nu-i cunosc, pot părea credibili, pot pretinde că sunt personalităţi publice. Pot pretinde că sunt profesorii, directorul şcolii, pot manipula copiii să creadă că profesorul adevărat le spune să facă anumite lucruri", a explicat universitarul.



Profesorul a mai adăugat că inteligenţa artificială ar putea permite hărţuitorilor din mediul online să ducă la îndeplinire acţiuni oribile şi abuzive:



"Suntem în mod natural excesiv de încrezători, iar sistemul nostru de educaţie nu ne învaţă gândirea critică. Educăm elevi pasivi, într-un sistem obsedat de examene, care nu dezvoltă gândirea critică şi puterea de a discerne «Este real? Este chiar persoana reală?»".



Întrebat dacă AI poate deveni malefică din propria voinţă, universitarul a adăugat: "Temerea este că ar putea scăpa de sub control, că am putea avea de-a face cu sindromul Frankenstein, în care se poate multiplica. Aceste maşinării au gândire proprie. Aş spune că, în prezent, acestea sunt la o a mia parte în ceea ce priveşte gradul de complexitate, atunci când vor deveni mult mai sofisticate va fi foarte, foarte îngrijorător".



Institute for Ethical AI in Education (IEAIED) din Marea Britanie investighează provocările etice ridicate de dezvoltarea inteligenţei artificiale.