AVERILE IMPRESIONANTE ale lui Andrei Năstase şi Valeriu Munteanu: Mii de euro, case de lux şi loturi de teren

Se arată modești și fără mulți bani, dar în spate au averi impresionante. Mai mult ca atât, și partidele care îi susțin au vărsat sume mari pentru a-i promova în campania electorală. Este vorba despre candidații la fotoliul de primar al Capitalei Andrei Năstase, din partea binomului PPDA-PAS, și liberalul Valeriu Munteanu. Ziarul de Gardă a publicat un articol despre averile celor doi.



Finul de cununie al oligarhului condamnat penal Victor Țopa, Andrei Năstase, a declarat că în 2017 nu a câștigat oficial niciun bănuț. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au scris însă că acesta a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea automobilului său de lux, iar alte 77 de mii de euro au fost adunate de soția sa, care locuiește cu cei trei copii în Germania.

Mai mult, acesta a indicat în declarația de venit că are în proprietate 11 case, iar cea mai luxoasă se află într-un cartier rezidențial din Capitală. Oficial, locuinţa ridicată pe un lot de șapte ari are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la puţin peste 2 milioane de lei. Presa a scris anterior că, în realitate, imobilul cu trei niveluri are aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei. Năstase l-a înregistrat pe numele mamei sale de 80 de ani, care locuiește într-o casă modestă în Mândrești, raionul Telenești. Potrivit jurnaliştilor de investigaţie, Andrei Năstase mai are o casă luxoasă în oraşul Bad Homburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. În acelaşi oraş sunt stabiliţi și oligarhii Victor și Viorel Țopa, condamnați penal în Moldova. Potrivit Ziarului de Gardă, Năstase a acumulat pentru campania electorală aproape 300 de mii de lei din donații.



Iar candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a indicat în declarația sa de avere un venit de 306 mii de lei din salariu. Acesta are în proprietate o casă de aproape 150 de metri pătrați în satul Floreni, Anenii Noi, dată în exploatare în 2012. Terenul de opt ari, l-a obținut în 2007 prin repartizare, atunci când era primar al localității. Anul trecut, Valeriu Munteanu a fondat două companii, însă nu a declarat veniturile acestora pe motiv că încă nu sunt în activitate.

Ziarul de Gardă scrie că principala sursă de finanțare a campaniei sale electorale este Partidul Liberal, care a cheltuit 1,5 milioane de lei. Banii au provenit din alocațiile de la bugetul de stat de care a beneficiat formaţiunea.