AVERI PE BANII PACIENŢILOR. Cei şapte medici reţinuţi în dosarul "Tomograf" urmează să fie puşi sub învinuire (AUDIO)

Cei şapte medici reţinuţi în dosarul "Tomograf" urmează să fie puşi sub învinuire. Procurorii vor cere mâine pe numele lor mandate de arestare pentru 30 de zile. În prezent, suspecţii se află în izolatoarele CNA şi ale Poliţiei. Printre cei reţinuţi este şi şeful secţiei Radiologie a Centrului de Diagnosticare Medicală, Silviu Condrea.

Potrivit CNA, acesta avea înţelegeri cu medici de la mai multe clinici private şi de stat să-i trimită pe pacienţi să facă investigaţii tomografice contra-cost la secția pe care o conduce, prin ocolirea programărilor.

Banii extorcați ajungeau direct în buzunarul său, dar şi al doctorilor complici, care erau remunerați în funcţie de numărul pacienţilor. CNA a făcut publice câteva discuţii dintre organizatorii schemei ilegale. În una dintre interceptări, un medic, a cărui voce seamănă cu cea a lui Silviu Condrea, îl sună pe alt doctor ca să soluţioneze problema unui pacient care urma să fie trimis la investigaţii contra plată. Din discuţie se aude clar cum doctorii vorbesc urât despre bolnavi.



- Uitaţi-vă, eu am o problemă aşa ne așteptată. Au fost doi pacienţi, unul normal, eu am făcut. Dar, asta este cam tâmpită tare. A venit la dumneavoastră înapoi ?

- Da, da. Eu am trimis-o la neuropatolog pe ea.

- Şi eu i-am spus că trebuie şi la neuropatolog. Am înţeles cei cu dânsa.

- Da, la neuropatolog, dar eu i-am făcut aşa, dar poate să-i fac oficial că tare tâmpită era.

- Faceți cum dumneavoastră considerați că este mai bine.

- Cum dumneavoastră credeţi, nu-i periculoasă ?

- Faceții, nu știu, parcă nu. La mine a venit normală, pur şi simplu cu problemele acestea pe ea o deranjează.

- Nu putea înțelege cum de nu am găsit nimic când ea simte că (ceva perelivaita).

- Aha, aha.

- Şi eu i-am spus că trebuie şi la neuropatolog. Am înţeles cei cu dânsa.

- Faceți oficial ca să nu fie ….

- Într-adevăr. Bun şi unul îl avem.

- Da, da. Bine.

Printr-o altă discuţie se presupune că Silviu Condrea i-ar fi transmis o sumă de bani unui doctor, drept recompensă pentru furnizarea pacienţilor. Potrivit CNA, medicii vorbesc în limbaj codificat, iar ceea ce numesc ei "articole", înseamnă, de fapt, bani.



- Alo !

- Bună Ziua

- Bună ziua, domn doctor !

- Eu cer scuze. Eu vineri v-am transmis niște articole, patru.

- Da, da. Mulțumesc mult.

Invitat la emisiunea Publika Report, secretarul general de stat al Ministerului Sănătăţii, Boris Gâlcă, a declarat că acest caz de corupţie afectează negativ imaginea sistemului medical.



"Acest caz a prejudiciat inimaginabil sistemul de sănătate, valoarea şi imaginea medicilor oneşti, profesionişti. Noi avem foarte multe persoane specialişti tineri, băieţi inteligenţi cu carte, care nu pot fi promovați că undeva stă cine, o persoană care a acaparat sistemul", a menţionat secretarul general de stat al Ministerului Sănătăţii.



Totodată, Gâlcă susţine că acest caz demonstrează că şi unele instituţii medicale private sunt implicate în scheme de corupţie: "Vreau să cred în continuare că în faţa clinicilor private avem un partener responsabil al Ministerului Sănătăţii, iată că faptele ne dovedesc că avem şi clini private care fac jocuri murdare şi parazitează şi îşi fac interesele pe baza statului".



Secretarul general de stat a mai menţionat că autorităţile se gândesc să vină cu o lege prin care medicii să fie obligaţi să muncească la o singură instituţie, fie la stat, fie la privat.



Potrivit CNA, banii pe care îi luau medicii de la pacienţi nu erau deloc puţini. Procurorii au găsit în biroul lui Condrea, dar și în casetele sale de valori de la două bănci 230 de mii de euro, 50 de mii de dolari şi 100 de mii de lei. Pe lângă aceste sume impunătoare, au fost găsiţi mai mulţi bani şi la el acasă: 39 de mii de euro, 18 200 de dolari şi peste 115 mii de lei. Dacă facem o adunare simplă, obţinem aproximativ şapte milioane de lei.

Medicii reţinuţi sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu şi corupere pasivă. Ei riscă până la 10 ani de închisoare şi amendă în mărime de până la 400 de mii de lei.

