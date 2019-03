Averea Simonei Halep. Câţi bani va mai face tenismena dacă va câştiga turneul de la Miami

Simona Halep a strâns o avere impresionantă din tenis. Constănțeanca are în conturi aproape 30 de milioane de euro pe care i-a strâns doar din sport, la care se adaugă și banii obținuți din afacerile personale. În plus, Simona câștigă sume frumoase și din contractele de publicitate.

Sportiva româncă are în palmares 18 trofee câștigate în întreaga sa carieră, unul dintre ele fiind de Grand Slam (Roland Garros 2018). Pentru performanțele obținute până la vârsta de 27 de ani, Simona a câștigat în total 28.586.657 de dolari, potrivit site-ului oficial al WTA. Tenismena își poate rotunji această sumă din meciurile jucate în cadrul turneului de la Miami, în urma căruia poate redeveni numărul 1 mondial.

Simona Halep joacă miercuri seara, de la ora 19:00, împotriva chinezoaicei Wang Qiang, în sferturile de finală ale turneului de la Miami, după ce în optimi a învins-o pe Venus Williams și a primit un premiu de 182.000 de dolari. Dacă se va califica în semifinale, românca va fi mai bogată cu 354.000 de dolari. O prezență în finală îi va aduce în cont 686.000 de dolari, iar dacă va câștiga trofeul va primi 1,35 de milioane de dolari.

Pe lângă banii obținuți din tenis, Simona Halep câștigă bine și din contractele de publicitate. În anul 2018, a câștigat aproximativ 1.500.000 de dolari din contractele de sponsorizare pe care le-a avut cu firme precum Rexona, Dedeman, Hublot, Dorna, Mercedes-Benz România, Wilson și Nike. Tot în 2018, Simona a primit cadouri în valoare de 436.200 de dolari (ceas de lux Hublot, Mercedes AMG C 63 S Cabriolet, Mercedes AMG GT ER Coupe, Nikecourt Vapor X de la Nike, plus încă un ceas Hublot).



Simona Halep are o avere impresionantă, iar asta și pentru că are simțul afacerilor. Fostul număr 1 mondial își investește câștigurile din tenis în afaceri imobiliare și turism. După ce și-a închis cafeneaua din Constanța, a decis să deschidă un hotel în locul ei. Ea mai are și un bloc de 22 de apartamente, dar și un hotel de 4 stele în Poiana Brașov. În plus, a cumpărat un teren în Capitală și plănuiește să construiască acolo un bloc de locuințe. Având în vedere că timpul nu îi permite să se ocupe personal de afaceri, acestea sunt administrate de tatăl ei, Stere Halep, dar și de fratele mai mare, Nicolae.