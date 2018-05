Averea lui Ed Sheeran a crescut cu 28 de milioane sterline într-un an, mai mult decât a oricărui alt muzician britanic

Deşi pe locul al 35-lea în clasamentul general al celor mai bogaţi muzicieni britanici, interpretul melodiei "Shape of You" este al doilea în topul celor mai bogaţi tineri muzicieni.Creşterea cu 40 de milioane de lire sterline a averii sale din ultimul an se datorează în mod egal veniturilor din drepturile de autor pentru cântecele Beatles şi câştigului financiar dintr-un turneu cu 37 de concerte.Sir Elton John, care a anunţat recent un turneu de trei ani, este pe locul al patrulea cu 300 de milioane de lire sterline.Topul 2018 al primilor zece cei mai bogaţi muzicieni britanici este următorul:1. Sir Paul McCartney şi Nancy Shevell: 820 milioane de lire sterline2. Andrew Lloyd-Webber: 740 milioane de lire sterline3. U2: 569 milioane de lire sterline.4. Sir Elton John: 300 milioane de lire sterline5. Sir Mick Jagger: 260 milioane de lire sterline6. Keith Richards: 245 milioane de lire sterline7. Olivia şi Dhani Harrison: 230 de milioane de lire sterline8. Ringo Starr: 220 de milioane de lire sterline9. Michael Flatley: 202 milioane de lire sterline10. Sting: 190 milioane de lire sterline.