Averea cumulată a oamenilor de pe Pământ a ajuns la 317 mii de miliarde de dolari, iar numărul milionarilor este în creştere

Lumea devine tot mai bogată pe an ce trece. Averea cumulată a tuturor oamenilor de pe Pământ a crescut în ultimul an cu 14 mii de miliarde de dolari și a ajuns la 317 mii de miliarde. Asta arată datele unui studiu întocmit de conglomeratul financiar elvețian "Credit Suisse".

Odată cu bogăția totală a populației mondiale, în perioada iunie 2017 - iunie 2018 a crescut și numărul milionarilor. Astfel, în ultimul an au mai apărut încă 2,3 milioane de milionari în dolari. Cifra totală este una exorbitantă, de 42,2 milioane de milionari.

Cei mai mulți bogați sunt în Statele Unite. 17,3 milioane de americani sunt milionari în dolari. Cifra lor a crescut cu peste 800 de mii doar în ultimul an. Și vecinii lor canadieni au plusat la acest capitol. 1,3 milioane de cetățeni ai acestei țări sunt putred de bogați. <>

Și în Europa, în ultimul an, s-au înmulţit milionarii. Marea Britanie, Germania, Franța și Italia au câte peste un milion de bogătași. Numărul milionarilor în dolari a crescut cu 200 de mii în fiecare dintre cele patru țări. Totuși, au fost și state de pe bătrânul continent care au avut de pierdut la acest capitol. Cele mai mari sunt Suedia și Turcia.

Și marile economii asiatice sunt pe val în ceea ce privește creșterea numărului de milionari. China are în prezent peste 3,5 milioane de cetățeni putrezi de bogați, Japonia - 2,8 milioane, Coreea de Sud are 754 de mii de milionari în dolari, iar India are 343 de mii de bogătași. Printre puținele țări din zonă care au pierdut din milionari în ultimul an este Australia.