AVENTURIERI PE MARE: Cinci moldoveni sunt la jumătatea expediţiei în Atlantic

Opt aventurieri, printre care cinci moldoveni, au ajuns la jumătate de drum, după ce au pornit într-o expediţie în Atlanticul de Nord. Timp de 12 zile, barca cu care călătoresc a trecut printre ghețari gigantici, iar exploratorii au văzut cele mai puternice gheizere şi au admirat dansul balenelor în ocean.

Călătoria lor, însă, nu a fost lipsită de incidente. Pe 25 iunie, atunci când expediționarii se aflau în largul oceanului, motorul bărcii a cedat. Timp de câteva ore, bărbaţii au rămas fără electricitate. După mai multe încercări de a reporni motorul, ei au înţeles că în combustibil a pătruns aer şi au reuşit să repare sistemul de alimentare a motorului. Ulterior, s-au retras într-un sat pescăresc din Groenlanda, pentru o inspecție tehnică.



"Am avut o pană la motor, care nu ştiam cum se rezolvă după care am ieşit în larg şi am intrat într-o furtună destul de insistentă, cred că de vreo cinci baluri, care ne-a obligat să intrăm în acest fiord să să petrecem o zi aici", a spus participantul la expediţie, Dan Untura.



Prin vânt şi furtuni, gheţari şi balene, cei opt aventurieri spun că au trăit cele mai tari senzaţii din viaţa lor.



Printe participanţii la expediţie sunt: medici, jurişti, sportivi, specialişti IT, un instructor de navigaţie şi un bucătar.



"Toate profesiile şi toate abilităţile de pe uscat prind bine într-o expediţie de lungă durată pe barcă. Totodată, cea mai importantă persoană din echipa noastră este bucătarul şef", a spus expediţionarul, Igor Moldovan.



Aventurierii preconizează să ajungă la destinaţie în data de doi iulie.



"Până acum am făcut aproximativ 1200 mile marine, în total înseamnă în jur de 3000 de kilometri. Destinaţia finală este oraşul Ilulissat, renumit pentru gheţari foarte frumoşi şi locul de împerechere a balenelor", a spus skipperul din România, Oleg Margina.

Cei opt aventuriei provin din Republica Moldova, Rusia şi România. Aceştia călătoresc în oceanul Arctic şi Atlantic cu o navă construită în 1992.