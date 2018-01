Aventuri pe gheaţă. Pescuitul la copcă, deschis

Embed:

Frigul de afară este motiv de bucurie pentru pasionaţii de pescuit la copcă. Ei au așteptat cu mare nerăbdare ca lacurile să îngheţe pentru a savura plăcerea din plin. Asta în pofida avertizărilor salvatorilor şi meteorologilor care susţin că stratul de gheaţă este încă subţire.



Iubitorii de pescuit la copcă au venit echipați pentru a profita din plin de prima gheață din această iarnă. Norocul nu le-a surâs însă la toți însă.



"Vreo 6-7, chiar mai mult are. Peștele încă nu vrea să meargă... nu știu de ce. În orice caz lumea iese la odihnă", a declarat un pescar.



"E mărunțel. - Asta înseamnă că e o zi proastă? - Nu, pentru odihnă e normal. Noi nu venim pentru pește, dar să stăm pe gheață să ne încercăm norocul. Așteptăm să fie ger mai puternic, să umblăm pe tot iazul. Acum stăm lângă mal", a spus Oleg Cervac.



Momeala fost pusă în cârlige, dar peștii nu s-au lăsat păcăliți.



"Din magazinele specializate de pescuit. - Și se prind bine la viermi? Nu știu, în funcție de zi", a spus un pescar.



"Aparaș se numește. Îl pui în cârlig și se prinde peștele, dar azi nu se prinde peștele la el azi nu știu de ce. Prima oară am venit la pescuit iarna asta și cred că mai mult nu am să vin. Am înghețat deja", a zis alt pescar.



Ceaiul și cafeaua îi ajută pe pescari să facă față frigului de afară.



"O cafea călduță rezolvă toate întrebările. Puțină cafea și la lucru mai departe", a zis un pescar.



"Eu și cu prietenii mei. Doi sunt acolo. Am prins, vă spun cinstit, aproape o sută sau chiar mai mult. O sută de bucăți de pește. Cine se scoală mai dimineață, mai mult prinde. Cu atâta pește din câte se vede diseară cu o măliguță, ca la moldoveni", a declarat alt pescar.



De regulă, iarna, în lacurile şi râurile din ţară, cel mai uşor se prinde babuşca, baboiul şi plătica, mai rar bibanul şi ştiuca.