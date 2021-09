Aventura unui tânăr moldovean care a străbătut Europa cu bicicleta. Dormea în cort şi mânca pe unde apuca

Dragostea pentru bicicletă şi călătorii l-a motivat să străbată Europa în lung şi în lat. Ştefan Gîncu a pedalat într-un an o distanţă de 23 de mii de kilometri şi a vizitat 30 de ţări. Expediţia l-a costat în jur de cinci mii de euro.

Aventura tânărului de 27 de ani a început în plină pandemie chiar de Ziua Independenţei, anul trecut. Ştefan a pornit în expediţie doar cu bicicleta, câteva haine, un rucsac şi un cort.



"Eu fiind îndrăgostit de România, am hotărât na, Ziua Independenţei Republicii Moldova, hai să merg să văd România pe două roţi. În moment ce am ajuns la Constanţa, am avut o revelaţie şi am zis că trebuie să continuu până în Grecia. Apoi mi-a apărut ideea să merg în Italia şi aşa pas cu pas până am înconjurat Europa", a spus tânărul.



Călătoria nu a fost deloc uşoară. Biciclistul se deplasa câte opt ore pe bicicletă, dormea în cort şi mânca pe unde apuca.



"Mă străduiam lângă localităţi micuţe, sătucuri, trebuia numaidecât să văd vreo casă, în caz de ceva să ştiu că sunt oameni în jur. Am avut şi locuri ca câmpuri şi păduri, parcuri mari", a menţionat Ştefan Gîncu.



Pe lângă adrenalina şi senzaţiile tari de care a avut parte, Ştefan a făcut cunoştinţă şi cu localnicii.



"Mi-au plăcut mult nişte oraşe din Croaţia, mi-a plăcut mult Andorra. Mi-a plăcut mult Norvegia, toate mi-au plăcut. De exemplu, italienilor le place să intre în discuţii, te întreabă de unde vii, ce faci, "wow, Moldavia, wow, ce bravo", cei nordici sunt, aşa, mai reţinuţi", a spus tânărul.



Despre peripeţiile sale au aflat şi moldovenii din diasporă. Aceştia l-au întâmpinat cu drag şi i-au oferit ajutor pentru a-şi continua călătoria: "Am găsit oameni fantastici la noi, de-ai nostri vorbesc. M-au ajutat foarte mulţi oameni din diasporă atât financiar, cât şi moral".



Entuziasmat de experienţă, bărbatul şi-a propus să viziteze în viitor şi continentul asiatic: "Prima parte a călătoriei eram super motivat, a doua parte mergeam din inerţie, hai că am mers până aici, o să merg mai departe pentru că oricum oboseşti. Într-o ţară asiatică mi-aş dori foarte mult să o vizitez. Cred că în viitorul un pic mai îndepărtat că acum am obosit".



Toată aventura a durat un an, dintre care 207 zile, Ştefan Gîncu a călătorit doar pe bicicletă.