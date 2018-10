Aventură prin Moldova la bordul maşinilor electrice. Cât va dura expediţia şi care este scopul acesteia

Paisprezece entuziaşti au pornit să cutreiere Moldova la bordul a 8 vehicule electrice sau hibrid. Expediţia va dura cinci zile şi are ca scop promovarea acestui tip de transport, sută la sută ecologic. Automobilele vor parcurge zilnic în jur de o sută de kilometri.

"Este un automobil în totalitate electric, poate parcurge în jur de 200-220 de km prin oraş, ceea ce este suficient pentru deplasare. Noi am făcut un test drive şi ajung fără obstacole la Bălţi, la Ungheni şi chiar la Odesa", a spus Igor Oleinov, participant la expediţie.

Automobilele vor fi încărcate de la prizele obişnuite din hotelurile unde şoferii se vor caza peste noapte.

"Este un automobil de tip plug in hybrid, ceea ce înseamnă că poate fi încărcat şi de la priză şi are o autonomie de până la 40-50 de km doar în regim electric. Acest automobil are o autonomie de a genera curent o săptămână pentru o casă întreagă", a spus Eugeniu Sidorcenco, participant la expediţie.

Participanţii la expediţie aşteaptă cu interes punerea în practică a proiectului privind construirea a 14 staţii de încărcare.

"Iniţiativa a venit de comun cu Fondul pentru Eficienţa Energetică de a dezvolta reţeaua de încărcătoare electrice pe întreaga ţară, la moment în Chişinău sunt doar cinci staţii. Noi ne dorim crearea unui coridor de la Nord până la Sudul ţării, inclusiv de la vest la Est", a spus Simion Berzoi, reprezentant PNUD Moldova.

"Am descoperit oameni foarte entuziasmaţi în ţară, electricieni care au stat şi au verificat tensiunea, au dat căutări online, s-au interesat de datele tehnice ale automobilelor şi asta ne-a făcut să credem că progresul acesta poate veni mult mai repede în Moldova", a spus Ilie Toma, organizatorul expediţiei.

În prezent, în ţară sunt înmatriculate 86 autoturisme electrice şi peste 7.600 de maşini hybrid.