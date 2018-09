AVENTURĂ PE DOUĂ ROŢI. Zeci de motociclişti îmbrăcaţi în costume elegante au putut fi admiraţi pe străzile din Capitală

Foto: prime

Zeci de motociclişti îmbrăcaţi în costume elegante au putut fi admiraţi pe străzile din Capitală alături de bijuteriile lor pe două roţi. Motocicliştii spun că au decis să defileze prin oraş nu pentru ca oamenii să le admire motoarele, ci pentru a strânge bani pentru persoanele ce suferă de cancer.



Veceslav Cebotari, care din copilărie a fost ataşat de motoare, a decis astăzi să facă o călătorie prin oraş împreună cu fiul lui.



"Am găsit una, am restaurat-o şi a revenit acea pasiune copilarească fata de motoare, ceea ce-mi doresc sa transmit si feciorului meu pentru ca ei sunt din era gadgeturilor."



"Mie mi-a plăcut călătoria cu motoclicleta din cauza ca era foarte fain, am parcurs multi metri. Voi merge aşa de fiecare data, în fiecare an."



Motocicliştii care au renunţat pentru o zi la gecile din piele şi la bocanci au rămas foarte mulţumiţi, în pofida timpului mohorât de afară.



"Foarte interesant, mulţi cunoscuţi şi chiar necunoscuşi, interesantă tehnica, mi-a plăcut cu toate că timpul nu e chiar frumos."



"A fost vesel, în primul rând a fost ud, nu ne-am bucurat de faptul ăsta dar ne-am rugat să nu fie mai ud decât atât."



De la eveniment nu au lipsit nici motociclistele.



"Am încercat să respect dress cod-ul, era plănuit să îmbrac o rochie din anii 30 dar din cauza ca este timpul asa am luat pantaloni şi am încercat mai mult să iau un dress code bărbătesc."



"Toamna în Moldova este asa mai imprevizibila, asa ca ne-am permis, putina devagare de la standarte şi de aceea am mers si eu pe dress cod-ul barbatesc.'



"Călătoria a fost super, eu sunt pentru prima dată, am venit să susţin soţul, de obicei vine copilul dar astăzi am hotărât să vin şi eu să văd ce-i asta."



Organizatorii spun că prin intermediul acestui eveniment vor să spargă stereotipurile precum că motocicliştii sunt oameni duri.



"Este un eveniment dedicat motocicletelor clasice şi de epocă, şi are un scop caritabil. Sa schimbam putin stereotipul ca motociclistii ar fi sa fie din astia un pic mai needucati care se poarta urit in trafic, pentru ca mtociclistii sunt baieti frumosi, aranjati la 4 ace", a declarat Dan Untura, organizatorul evenimentului.



La ediţia din acest an au participat aproximativ 80 de persoane.