Aventură culturală pe două roți. Un antreprenor a pornit prin țară în căutarea talentelor

Aventură culturală demn de un film documentar. Gheorghe Şova a parcurs cu bicicleta peste 100 de km în căutarea oamenilor talentaţi din Moldova. Ideea acestei călătorii i-a venit spontan şi într-o seară a pornit la drum.Gheorghe Şova este un antreprenor din domeniul energiei regenerabile, care s-a reprofilat pentru o zi şi şi-a organizat o aventură pe două roţi."Mi-am propus să fac o călătorie cu bicicleta de unul singur că nu încurc nimănui, pe nimeni nu deranjez deci am făcut o deplasare de la Făleşti, Sângerei, până la Teleneşti."Aventura s-a transformat într-un casting improvizat, din moment ce şi-a propus să caute talente."Am început să caut oameni pe care îi rugam să-mi cânte. Înainte lumea ieşea pe prag, pe prispă, la poartă şi mai cântau, acuma nu se mai cântă. Vă daţi seama la ora opt dimineaţa să ajungi în satul Chişcăreni, raionul Sângerei nu cunoşti pe nimeni şi pui doi tineri să-ţi cânte."Aşadar, neştiind pe nimeni, Gheorghe întâlnea oameni pe care îi ruga să cânte, în mijlocul satului, fără microfoane sau sisteme audio moderne, exact aşa cum se făcea odată."Mi s-a recomandat să ajung la directorul casei de cultură din satul Ghiliceni, Mihai Mardari care are o problemă la o mână. El atât de tare vrut să-mi cânte, mă rog el aşa cântă la instrumentele electrice dar atât de tare a vrut să cânte să îndeplinească condiţiile mele, că a întors acordeonul invers şi a cântat cu mâna stângă ""Am găsit şi la Făleşti cine să-mi cânte, Vasile Cireş, Petrică Popuşoi, care nu au mai cântat demult împreună dar când eu le-am propus haideţi şi om cânta ei s-au uitat aşa la mine şi mi-au cântat"Toate aceste secvenţe Gheorghe le-a înregistrat şi postat pe canalul său de youtube, ca amintire."Mi-a sugerat cineva că ar fi bine un documentar, pentru că dacă să vorbeşti despre fiecare succint e ceva deosebit"Până atunci însă arhiva lui Gheorghe Şova urmează să fie suplinită cu noi eroi, de această dată, care îi vor recita poezii.