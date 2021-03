Avem cu cine ne mândri. Regizoarea Olga Lucovnicova a luat marele premiu "Ursul de Aur", la Festivalul internaţional de film de la Berlin

În filmul său, Olga Lucovnicova relatează experienţele sale din casa străbuneilor, pe când avea nouă ani. Personajele din film sunt chiar rudele regizoarei, printre care şi un unchi, care a traumat-o, dar nu se ştie în ce mod."Filmul este bazat pe discuţia mea cu unchiul meu, care locuieşte în acea casă şi eu îl întreb despre diferite fragmente din memorie şi îl întreb dacă ceea ce ţin minte este adevărat sau nu.", a spus regizoarea, Olga Lucovnicova."Eu, iniţial, planificam să am un operator din Belgia, însă, din cauza pandemiei, operatoarea n-a putut intra în Republica Moldova şi eu, într-un fel, din cauza acestor circumstanţe, am fost nevoită să filmez totul singură.", a menționat Olga Lucovnicova."Au fost transmise patru mii de filme în competiţie, dintre care au fost alese doar 20. Pentru mine a fost o mare surpiză să fie filmul meu cel mai bun.", a spus regizoarea, Olga Lucovnicova."Nu ştiu ce reacţie ar avea el la film, însă pentru mine este mai important ce va aduce acest film în societate.", a menționat Olga Lucovnicova."Va fi bazat pe istoria bunicii mele, care a murit cu doi ani înainte ca să mă nasc eu. Bunica este din Rusia şi recent am găsit scrisorile ei, unde ea povesteşte despre viaţa ei.", a mai spus regizoarea.Olga Lucovnicova a studiat Regie la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ea a mai realizat scurtmetrajele "O crenguță de scoruș", "Nu am, moarte, cu tine nimic", "Valurile pustiului" și "Nu e sfârșitul".