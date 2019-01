Avem cu ce ne mândri. O tânără poliţistă a cucerit medalia de aur la Concursul Republican de atletism

O tânără poliţistă este mândria Poliţiei Capitalei. Natalia Cipilencu, un ofiţer de doar 27 de ani, a cucerit medalia de aur la Concursul Republican la atletism. Ea a luptat alături de 12 concurente, dar a fost cea mai bună la săritura în lungime.



Natalia Cipilencu este pasionată de sport încă de la 11 ani, urmând exemplul mamei sale.

În paralel cu activitatea sa de ofiţer superior al secţiei supraveghere şi control al armelor, ea practică atletica uşoară. Tânăra şi-a încercat puterie la Jocurile Olimpice Europene din Baku, şi cele Balcanice din Sofia. Cel mai bun rezultat la competiţii internaţionale, l-a avut în România.



"Cel mai bun an pentru cariera mea sportivă a fost în 2017, mi-am făcut o performanţă personală în săritura în lungime. Am fost la Campionatul Internaţional al României, ocupând locul doi", a spus Natalia Cipilencu, ofiţer superior al secţiei supraveghere şi circulaţie armament.



Cât priveşte competiţia naţională pe care a câştigat-o recent, poliţista spune că acest lucru a bucurat-o, dar mai are mult de muncit.



"Ce ţine de loc da, că e primul, de rezultat nu. Îmi doresc mult mai mult. Eu acuma m-am verificat pentru ce sunt eu pregatită", a spus Natalia Cipilencu, ofiţer superior al secţiei supraveghere şi circulaţie armament.



Tânăra spune că face sport cel puţin două ore pe zi.



"După serviciu mă duc la antrenament, încerc să îmi adun puterile ca să pot reuşi şi acolo", a spus Natalia Cipilencu, ofiţer superior al secţiei supraveghere şi circulaţie armament.



Superiorii poliţistei sunt mândri de succesele ei şi spun că ea este un exemplu pentru mulţi.



"Este un model pentru colegi, pentru noi însuşi şi respectiv aliniindu-ne la insistenţa ei, la felul ei de a fi, respectiv vreau să vă zic că apar aceste momente în cadrul efectivului", a declarat Marin Maxian, şeful Direcţiei de Securitate Publică al IGP.



"Suntem bucuroşi că la început de an colega noastră a înregistrat acest frumos rezultat. După cum ştiţi a avut pauză un an de zile din cauza unei traume pe care a suferit-o dar a revenit în forţă", a declarat Alexandru Pînzari, şeful IGP.



Natalia Cipilencu activează în poliţie din anul 2013.