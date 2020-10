Autospecialele discordiei. Prezentarea utilajelor de deszăpezire din Rusia a stârnit critici pe internet

Cele cinci autospeciale pentru deszăpezire, promise jumătate de an în urmă de Rusia, au ajuns la Chișinău. Autoritățile municipale au organizat o prezentare fastuasă, la care a participat primarul Ion Ceban și ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov. Utilajele au fost alineate în centrul Capitalei, chiar în fața Primăriei. Subiectul însă a provocat un mare scandal în mediul online. Unii internauți s-au arătat deranjaţi că evenimentul a fost organizat de Primărie în plină campanie electorală. Alţii sunt nemulţumiţi că autospecialele ruseşti au fost aduse în centrul Chişinăului, iar ajutoarele României din această primăvară, în valoare de 3,5 milioane de euro, au fost ţinute la marginea oraşului.



Autospecialele donate de Rusia nu sunt noi, au fost produse în 2017, iar prețul estimativ al unui utilaj este de 1,5 milioane de lei. Utilajele au fost promise Capitalei, după o vizită a primarului Ion Ceban la Moscova.



"Au fost proceduri legate de Covid, putem să arătăm toată documentația, ea este lungă. Plus că urma să tranzităm mai multe state. Erau mai multe probleme, haideți să zicem așa", a declarat primarul Ion Ceban.



"Din tot sufletul îmi doresc ca acest dar din partea autorităților ruse, care a fost promis mai demult, să fie util pentru locuitorii Capitalei", a spus Oleg Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova



Edilul spune că donația nu este una electorală, iar faptul că mașinile au ajuns la Chișinău cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale este doar o coincidență.



"Nu trebuie să căutați pisici negre în camere întunecate, mai ales că vă asigur că nu este nicio legătură", a conchis Ion Ceban.



Totuşi, mulţi au comparat evenimentul cu felul în care a fost primită donația de 3,5 milioane de euro, oferită de România țării noastre drept suport în lupta cu pandemia de COVID-19. Atunci, camioanele românești au fost alineate sub podul de la Telecentru.

Pe internet, subiectul a luat foc. Într-o postare pe Facebook, Dragoș Galbur se întreabă dacă această situație nu este o ipocrizie și o campanie pe banii rușilor. Iar Victor Bunescu scrie că evenimentul nu este despre atitudinea față de România sau de Rusia, ci este despre felul în care guvernarea îşi tratează proprii cetăţeni.

Un alt internaut a fost mai ironic şi a spus că cele cinci autospeciale, care vor fi folosite o dată la trei ani, au mers pe principala arteră a Capitalei, în schimb, ajutorul umanitar oferit de România în pandemie a fost ținut sub podul de la Telecentru. Am solicitat o reacție în acest sens de la autoritățile municipale. Consilierul edilului-şef al Capitalei, Natalia Ixari, ne-a spus că Primăria nu a avut atunci nicio atribuție cu evenimentul de la primirea ajutorului umanitar de peste Prut.