Autorul celor mai bine vândute cărți din Franţa, Guillaume Musso, publică un nou roman

Romancierul francez Guillaume Musso, autorul a numeroase best-seller-uri, va lansa marţi cartea cu numărul 15, "La jeune fille et la nuit", primul său thriller a cărui acţiune se petrece în întregime pe Coasta de Azur, scrie agerpres.ro.

Deşi New York-ul nu va mai constitui locaţia acestei cărţi - aşa cum s-a întâmplat în cazul majorităţii romanelor ce i-au precedat - cartea nu va renunţa la suspansul cu care autorul şi-a obişnuit - de-a lungul carierei - sutele sale de mii de cititori.



Guillaume Musso face parte din clubul extrem de restrâns al autorilor francofoni de best-seller-uri: tradus în 40 de limbi, autorul a vândut peste 28 de milioane de cărţi şi este adulat în ţări precum Coreea de Sud, Germania şi Italia.



De şapte ani, Musso este autorul francez cel mai bine vândut. Ultimul său roman, primul publicat de Calman Levy (după plecarea sa spectaculoasă de la XO, care l-a publicat din 2004), a avut un tiraj iniţial de 400.000 de exemplare.



"La jeune fille et la nuit" sfidează însă noţiunea tradiţională de thriller, deoarece, încă de la primele pagini, Musso ne dezvăluie numele asasinului, în persoana naratorului, Thomas, un romancier de succes născut în Antibes.



"Asemănarea se opreşte aici. Am vârsta şi profesia protagonistului, dar nu este un roman biografic", a avertizat râzând Guillaume Musso în timpul unei discuţii cu AFP.



În decembrie 1992, Thomas, un tânăr de 18 ani, aflat în clasa pregătitoare la un liceu care seamănă puternic cu liceul internaţional din Antibes unde Musso a fost profesor, îl ucide pe Alexis, un profesor de filozofie, suspectat că ar fi amantul Vincăi, o colegă de clasă a lui Thomas de care acesta se îndrăgostise în secret. Corpul lui Alexis este zidit în sala de sport a liceului. Vinca a dispărut misterios, iar ancheta poliţiei nu s-a soldat cu niciun rezultat...



25 de ani mai târziu, în mai 2017, Thomas revine în Antibes cu ocazia aniversării de 50 de existenţă a liceului său. Sala de sport trebuie dărâmată, iar corpul ascuns acolo va fi cu siguranţă găsit, Din acest moment, viaţa lui Thomas şi a prietenului său Maxime (care l-au ajutat să scape de cadavru) se va transforma într-un coşmar