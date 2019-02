Autorul bestseller-ului "The Woman in the Window", A MINŢIT că ar avea cancer. Motivul - ar suferi de o boală psihică

Dan Mallory, autorul bestseller-ului "The Woman in the Window" a recunoscut că a mințit că suferă de cancer, după ce revista The New Yorker a scris un articol despre minciunile pe care scriitorul le-a spus despre viața lui personală.

Mallory a devenit cunoscut în luna ianuarie a anului 2018, când a publicat, sub pseudonimul de Aj Finn thriller-ul „The Woman in the Window”.

Volumul lui de debut bestseller și a inspirat un film care va apărea anul acesta, potrivit theguardian.com. The New Yorker a scris că Mallory a spus în repetate rânduri că a fost diagnosticat cu cancer, inclusiv într-o aplicație către o universitate și unor colegi de la editura la care lucrase în trecut.

De asemenea, în articol se regăsea și informația că autorul a spus că mama și fratele au murit de cancer. Deși mama lui Mallory a avut într-adevăr cancer când el era adolescent, atât ea, cât și fratele lui, sunt în viață.

După acuzații, autorul american a transmis că nu a avut niciodată intenția de a profita de cineva prin cele declarate de el, mărturisind că a încercat prin minciuna spusă să ascundă faptul că suferă de tulburare bipolară.

"Mama mea s-a luptat cu o formă agresivă de cancer atunci când eu eram adolescent; a fost experiența mea de adolescent, sinonimă cu durerea și panica. M-am simțit rușinat de lupta mea psihologică – a fost cel mai înfricoșător și sensibil secret al meu”, a pus Mallory.