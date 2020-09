Autorităţile zic una, dar fac alta. Comercianţii din piaţa "Delfin" continuă să vândă flori pe trotuar

Autorităţile zic una, dar fac alta. Cel puţin asta se întâmplă în cazul comercianţilor de flori, care au fost evacuaţi din piaţa de pe strada Alba Iulia, iar acum își continuă activitatea peste drum. Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, declara anterior că vânzătorii au autorizaţie până la jumătatea lunii septembrie. Ulterior, urmau să fie instalate gherete special amenajate în care să-şi vândă florile.



"Pentru a nu-i lăsa pe aceşti oameni fără lucru, le-am permis, pe o perioadă determinată, până la jumătate lunii septembrie să comercializeze vizavi de piaţa de pe strada Alba Iulia", a menționat pretorul sectorului Buiucani.



Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Am găsit comercianţii că și acum vând flori pe trotuar. Ei zic că stau acolo legal și că au autorizaţie de la Primărie până în data de 1 octombrie:



"Am înţeles că deocamdată s-a hotărât ca pe acest loc să fie amplasate gherete, doar că până atunci este nevoie de hotărârea Primăriei".



"Ni s-a spus că o să ni se dea gherete. Noi nu ştim nimic, stăm şi aşteptăm".



Vadim Brînzaniuc ne-a spus că nu are timp să discute cu noi, iar ulterior nu a mai răspuns la telefon.

Unii trecători sunt nemulțumiți de bâlbâiala autorităților:



"Pentru orice activitate trebuie să fie un spaţiu acordat anume pentru ce le trebuie. E clar că încurcă la pietoni să treci pe aici".



"Nu trebuie să stea pe trotuar. Eu cred că ar trebui să fie o soluţie în privinţa lor. Piaţa este goală, ar putea să le dea lor un rând să-şi vândă florile".



La sfârşitul lunii iulie, autorităţile au evacuat un pavilion în care mai mulţi comercianţi vindeau flori. Motivul a fost că autorizaţiile emise de Primărie erau expirate de anul trecut. Prin urmare, comerţul era ilegal.