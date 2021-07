Autorităţile s-au răzgândit. Indicatorul rutier amplasat pe strada Alexei Mateevici din Capitală a fost scos la o zi distanţă

Indicatorul rutier amplasat joi seara pe strada Alexei Mateevici, care interzicea circulația pe tronsonul cuprins între Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin, a fost scos la o zi distanţă. Asta după ce în zonă se formau cozi de zeci de maşini, iar autorităţile s-au răzgândit.



Vineri o echipă a postului nostru de filmare a mers la faţa locului pentru a vedea dacă acesta mai este și cum șoferii se descurcă.



"Să fi fost în momentul acela cu autoturismul mergeam înainte ca de obicei, pentru că locuiesc mai mult de zece ani în Chişinău şi eu ştiu că nu este niciun semn."



"Eu nu l-am văzut, colegul meu l-a văzut."



"Nu am văzut, am privit doar la televizor că a fost semn. Am văzut că nu este semnul şi am mers."



Potrivit ofiţerului de presă al Inspectoraului Naţional de Securitate Publică, Natalia Golovco, Direcţia transport a Capitalei nu a coordonat cu poliţia montarea indicatorului.

Potrivit ei, vineri dimineaţa, a fost solicitat un echipaj de patrulare pentru a opri şoferii şi a-i avertiza despre prezenţa semnului rutier. Pe de altă parte, şeful interimar al Direcţiei transport, Vitalie Mihalache, ne-a spus că amplasarea acestuia a fost coordonată prin schiţe de proiect cu poliţia rutieră. După creareea ambuteiajelor în zonă, s-a decis demontarea indicatorului.