Autoritățile municipale solicită Ministerului Sănătăţii dotarea de urgenţă a centrului COVID pentru a face față unui nou val de infectări

Autoritățile municipale solicită Ministerului Sănătăţii pregătirea şi dotarea de urgenţă a centrului COVID pentru a putea face față unui nou val de infectări în contextul depistării noii tulpini sud-africane, Omicron. Declarația a fost făcută de edilul Ion Ceban, la ședința săptămânală a Primăriei.



"Faceţi acest demers imediat către Ministerul Sănătăţii pentru procurarea de urgenţă a tot ce este strategic. Nu lansăm racheta cu moldoveni în cosmos, este nevoie să conectăm echipamente la care avem experienţă de a fi conectate, dacă nu cred că pot fi cooptaţi studenţii de la UTM dacă nu se descurcă Ministerul Sănătăţii, acum vorbesc sincer.", a declarat Ion Ceban, Primarul general al Capitalei.

Am încercat să obţinem o reacţie din partea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii la cererile edilului. Consilierul ministrului Ala Nemerenco nu a fost de găsit pentru un comentariu, iar la solicitarea oficială expediată în adresa instituţiei nu am primit, deocamdată, un răspuns. Acum o săptămână, ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, a declarat în plenul Parlamentului că Centrul COVID va fi închis. Reacţia a venit după ce postul nostru de televiziune a descoperit că secţia ATI cu 37 de paturi trata bolnavii cu oxigen din tuburi, lucru interzis de lege din cauza pericolului de explozie.



"Acest centru, vă aduc la cunoştinţă că a fost în sfârşit descărcat, iar pacienţii au fost transferaţi către alte spitale. Au fost păstrate doar 3-4 paturi reanimare în caz dacă 112 aduce nişte pacienţi mai gravi.", a declarat Ala Nemerenco, Ministru al Sănătăţii.



Ala Nemerenco efectuase anterior o vizită inopinată la Moldexpo, dar nu a anunţat public despre riscul pentru siguranţa oamenilor.



Chiar și așa, primarul insistă că Centrul COVID este o instituţie strategică în lupta cu pandemia şi noile mutaţii ale virusului.



"Am avut dreptate când am insistat pe păstrarea spaţiilor COVID de la Moldexpo. Rog toată lumea să gândim strategic, să avem scenarii pe termen de lungă durată cu privire la situaţia epidemiologică.", a declarat Ion Ceban, Primarul general al Capitalei.



Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Capitalei a decis că, din 1 decembrie, la Centrul COVID de la Moldexpo va fi sistat tratamentul staționar al pacienților infectați cu noul coronavirus și va fi asigurat doar triajul acestora. Totuși, vor fi păstrate spațiile medicale în cazul în care situația epidemiologică se va înrăutăți.