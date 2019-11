Autorităţile municipale au închis un șantier și vor să amenajeze o zonă verde

Gardul din jurul unui şantier de pe strada Calea Ieşilor a fost demontat. Potrivit autorităţilor municipale, acolo urma să fie construit un centru social, însă autorizaţia a expirat. În acelaşi timp, antreprenorii nu au început lucrările, iar şantierul era plin de gunoi.

Terenul cu suprafaţa de 700 metri pătraţi a aparţinut Primăriei, iar, cu mai mulţi ani în urmă, ar fi fost transmis în proprietate privată.



"Terenul, iniţal, a fost transmis în proprietate, de fapt, a fost delapidat de la Primărie, printr-o hotărâre judecătorească. După care, a fost vândut, vândut, revândut, ca, într-un final, să ajungă la doi proprietari, iar aceştia să obţină acte permisive de la Primărie", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.



Primul act permisiv a fost oferit de autorităţi în 2013. De atunci, lucrurile nu s-au mişcat din loc, iar autorizaţia de construcţie a expirat.



"Acţionăm strict în conformitate cu actele în vigoare, am transmis prescripţie, am solicitat ca până ieri să fie scos gardul, ceea ce nu s-a întâmplat, respectiv, vom interveni în forţă", a spus Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.



Pretura Buiucani a dispus demontarea gardului la indicaţia primarului Ion Ceban.



"Este o zonă în care nu trebuie să fie astfel de lucruri, nu trebuie să fie construcţii şi eu sper ca domnul pretor, în trei zile, îl rezolvă.

- În caz contrar?

- În caz contrar, eu am discutat ieri", a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Oamenii din preajmă se bucură că în următoarele zile în locul şantierului va apărea o zonă amenajată.



"Nu e normal, aici trebuie să facă pentru copii un teren de joacă, dar aşa nu e normal, parcă e în pustietate aici."



"Iată, o dat de apă şi numai aşa l-au lăsat. Broaşte, ţânţari de aici erau, toată vara."



Fondatorii companiei în proprietatea căreia se află terenul nu au fost de găsit pentru comentarii. Reprezentanţii firmei ne-au declarat că aceştia sunt într-o şedinţă şi vor reveni ulterior cu informaţii.