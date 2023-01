Autorităţile locale NU au bani pentru a achita salariile majorate ale bugetarilor și cer Guvernului să intervină

Autorităţile locale nu au bani pentru a achita salariile majorate ale bugetarilor cu 1300 de lei. Deficitul este de la câteva sute de mii de lei în sate şi ajunge la zeci de milioane în oraşe. Primarii cer Guvernului să intervină, în caz contrar nu vor putea face faţă cheltuielilor. În cadrul unei întrevederi cu premierul Natalia Gavriliţa, mai mulţi edili din raionul Ialoveni s-au plâns că nu au bani pentru a achita salariile majorate.

"La moment de exemplu la mine este 450 de mii poate şi mai mult, normal că conform legii eu sunt obligat să o respect, dar mai este şi altă lege, că orice decizie financiară trebuie să aibă şi acoperire financiară, care astăzi la autorităţile locale de nivel unu şi doi nu este. Salariul trebuie achitat, persoana mă atacă în judecată", a spus Mihai Catan, primarul satului Moleşti, raionul Ialoveni.

Unii primari au criticat şi legea salarizării.

"Legea 270 care a fost implementată, părerea mea că este una dintre cele mai proaste legi. Primarii poartă răspundere pentru tot, orice se întâmplă, dar noi avem salariul directorului de grădiniţă mai mare, salariul directorului de instituţie de învăţământ mai mare decât al primarului, al medicului şef mai mare. Nu este acea echitate socială", a declarat Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni.

În Chişinău deficitul creat pentru achitarea salariilor majorate la bugetari în 2023 este de 150 de milioane de lei, în oraşele mai mari de câteva milioane, iar în sate se ridică la câteva sute de mii de lei anual.

"Este vorba de o sumă de aproximativ 1,3 milioane de lei care nu are acoperire. Nu este corect să luăm de la investiţii capitale şi să acoperim majorările salariale, care cu tot respectul au fost anunţate de administraţia centrală", a spus Alexandru Bujorean, primarului oraşului Leova.

Directorul executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Viorel Furdui, susţine că majorarea salariilor a fost necesară pentru a motiva bugetarii să activeze mai departe. Totuşi, acum acestea se găsesc în faţa unei dileme şi este necesar ajutorul Guvernului.

"Nu este corect atunci când o autoritate, în cazul dat Guvernul sau Parlamentul decide să mărească salariul, iar obligaţia de a achita aceste salarii, iar aceste măriri supuse pe umerii autorităţilor locale", a declarat Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.

La rândul său, premierul Natalia Gavriliţa, susţine că majorarea salariilor este o măsură prioritară pentru a păstra oamenii în funcţii, iar autorităţile locale trebuie să depună şi ele mai multe eforturi.

"Autorităţile publice locale, care conform legii vor orienta veniturile proprii prioritar la salarii şi nu vor avea suficient, vor veni la Ministerul Finanţelor şi noi împreună o să găsim soluţii. În acelaşi timp eu nu vreau să aud despre cazuri când nu ajung bani de salarii, dar ajung bani de procurarea maşinilor într-o perioadă de criză, pentru că sunt şi aşa exemple. Atunci când eu am să văd manipulare, eu nu am să tolerez şi am să orientez reflectoarele autorităţilor statului acolo unde trebuie", a menționat Natalia Gavriliţa.

Din ianuarie, lefurile tuturor bugetarilor a crescut cu 1300 de lei. În acest sens vor fi alocaţi suplimentar 285 de milioane de lei, necesari pentru achitarea salariului minim majorat, cu excepția bugetarilor din domeniul instituțiilor publice aflate la autogestiune.