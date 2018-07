Autoritățile din Thailanda, în alertă. Un crocodil de doi metri este căutat pe plajele din Phuket

, scrie agerpres.ro. Prezenţa reptilei a fost semnalată în urmă cu o săptămână în apropiere de plaja Rawai de la Marea Andaman. Ulterior, crocodilul a fost reperat în alte zone de responsabili însărcinaţi cu capturarea lui, asistaţi de un grup de vânatori."Aproape am reuşit să-l prindem când se afla lângă plaja din staţiunea balneară Karon. Am fost la câţiva metri de el, însă a plonjat rapid înapoi în mare", a declarat pentru AFP Thawee Thongcha, primarul localităţii situată pe coasta vestică a provinciei Phuket, în sudul Thailandei."Nu ştim de unde vine acest animal", a adăugat oficialul.Condiţiile meteorologice nefavorabile îngreunează operaţiunea de capturare a crocodilului, a precizat Thongcha. Sezonul ploios i-a împiedicat pe pescari să iasă în larg şi să utilizeze năvoadele.Plajele din Thailanda atrag milioane de turişti în fiecare an, iar insula Phuket este una dintre destinaţiile de vacanţă cele mai populare.Crocodilii siamezi erau în trecut omniprezenţi în Asia de Sud-Est, însă numărul exemplarelor a scăzut dramatic din cauza vânătorii şi a distrugerii habitatului lor natural. Acest animal figurează pe Lista Roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) în care sunt incluse speciile ameninţate cu dispariţia.În prezent, doar câteva exemplare ale acestei specii de crocodilii mai trăiesc sălbăticie, în cadrul parcurilor naţionale din centrul şi vestul ţării, restul fiind închise în fermele zoologice, criticate de grupurile pentru drepturile animalelor.În opinia lui Thon Thamrongnawasawat, biolog marin şi lector la Universitatea Kasetsart, crocodilul din Phuket este probabil o versiune hibridă a unei specii crescută în una dintre aceste ferme.În ianuarie 2017, o persoană de origine franceză, care vizita parcul naţional Khao Yai situat la nord de Bangkok, a fost muşcată de un crocodil când a încercat să îşi facă un selfie în apropierea animalului, notează AFP.În 2014, o femeie din Thailanda s-a sinucis într-o fermă zoologică din zona Bangkok aruncându-se într-un bazin cu crocodili.