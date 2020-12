Autorităţile din Abu Dhabi au lansat campania de vaccinare în masă

Autorităţile din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, au început luni să vaccineze populaţia locală împotriva noului coronavirus, conform unei agenţii sanitare, la cinci zile după ce această ţară a aprobat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de producătorul chinez de medicamente Sinopharm, informează AFP.Emiratele Arabe Unite este una dintre primele ţări din lume care au început administrarea pe scară largă a unui vaccin anti-COVID-19, după Marea Britanie, pe 9 decembrie, şi Statele Unite, pe 14 decembrie, care folosesc amândouă un vaccin dezvoltat de grupul american Pfizer în colaborare cu compania germană BioNTech.Rezidenţii din Abu Dhabi pot de acum să se programeze pentru vaccinare prin intermediul liniei de asistenţă telefonică a serviciului de sănătate din Abu Dhabi (EHA).Potrivit presei locale, cel puţin 45 de spitale şi clinici au primit doze de vaccin Sinopharm, care are, potrivit autorităţilor din Emiratele Arabe Unite, o eficienţă de 86%. Niciun studiu care să vizeze acest aspect nu a fost deocamdată publicat de autorităţile din China, generând astfel o serie de critici referitoare la lipsa sa de transparenţă.Emiratele Arabe Unite au înregistrat în mod oficial peste 186.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei de COVID-19, inclusiv 618 decese.Viaţa şi-a reluat în mare parte cursul ei obişnuit în emiratul învecinat Dubai, după o izolare strictă decretată în primăvara acestui an.În alte zone din Golful Persic, autorităţile din Bahrain au validat oficial, la începutul lunii, două vaccinuri: cele produse de Sinopharm şi de Pfizer-BioNTech.Arabia Saudită a aprobat săptămâna trecută doar vaccinul Pfizer-BioNTech.China are în prezent patru vaccinuri aflate în faza finală a studiilor clinice, iar trei dintre ele conţin un agent viral inert, fiind uşor de transportat şi de distribuit, spre deosebire de vaccinul Pfizer-BioNTech, care trebuie să fie conservat la temperaturi de sub minus 70 de grade Celsius.Mai multe studii clinice de amploare au fost realizate de laboratoare chineze în câteva ţări, inclusiv în Brazilia, Emiratele Arabe Unite şi Turcia.În Peru, studiile clinice bazate pe vaccinul Sinopharm au fost suspendate după apariţia unor probleme neurologice la unul dintre voluntari.În trecut, industria farmaceutică chineză a fost criticată din cauza unor scandaluri ce vizau vaccinuri alterate, aspect care ar putea să îi descurajeze pe cumpărătorii străini, scrie agerpres.ro.